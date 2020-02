La charge rapide du Galaxy S20 n’est pas seulement rapide, elle est également plus sûre grâce à la nouvelle certification

C’est une chose de pousser une quantité folle de puissance sur un appareil, c’est une tout autre chose de le faire en toute sécurité. Heureusement pour ceux d’entre vous qui envisagent d’obtenir un Galaxy S20, l’USB-IF vient de marquer la totalité de la série Galaxy S20 en tant que «Fast Charger Certified». Lorsqu’il est branché sur des accessoires et chargeurs USB certifiés de la même manière, vous pouvez vous reposer un peu plus facilement en sachant que tous ces watts qu’il aspire ne se tromperont pas terriblement.

Dans les jours sombres et lointains du milieu des années 2010, les accessoires de chargement USB Type-C étaient un nouveau monde courageux (non réglementé), et de mauvais câbles et chargeurs pouvaient conduire à des ports ou des appareils frits. Pendant un certain temps, nous avons eu l’aide de Benson Leung de Google pour guider nos décisions d’achat un peu plus en toute sécurité, puis le consortium derrière la norme USB lui-même a intensifié son propre programme de certification pour les chargeurs. Aujourd’hui, le consortium procède à la toute première certification d’un téléphone.

Techniquement, il importe que chaque appareil de la chaîne électrique fasse son travail. Bien que beaucoup de choses puissent mal tourner avec un chargeur (l’appareil fournissant à votre téléphone des quantités potentiellement importantes d’énergie), il est également possible que votre téléphone fasse quelque chose de dérisoire si le fabricant ne répond pas à la spécification (terriblement longue et compliquée) USB Power Delivery correctement.

Le plus grand avantage de ce changement est le support PPS vérifié. (Le PPS, ou alimentation programmable, est une norme introduite dans la spécification Power Delivery 3.0 qui accorde des niveaux de tension plus dynamiques, plutôt que des PDO fixes, permettant la flexibilité pour une charge et une gestion thermique plus efficaces.) Nous avons testé une poignée de différents les appareils qui prétendent avoir le support PPS ici chez Android Police, et à ce jour, aucun d’entre eux n’a fonctionné conformément aux spécifications ou aux tarifs annoncés.

Cette nouvelle certification Fast Charger Certified signifie que le Galaxy S20 répond à l’interprétation la plus stricte de la spécification Power Delivery 3.0 et devrait prendre en charge les normes de charge rapide comme le PPS sans aucun problème. Bien sûr, les nombres pris en charge par chaque appareil varient toujours. Le Galaxy S20 et S20 + peut tirer jusqu’à 25W, tandis que le S20 Ultra peut atteindre 45W (bien que le Note10 +, qui a également revendiqué ce nombre, ne l’ait jamais fait lors des tests).

Il ne vous reste plus qu’à trouver un chargeur approuvé de la même manière – la plupart des chargeurs certifiés IF ne font pas encore de PPS.