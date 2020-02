La Chine déclare que le jeu Plague Inc. est illégal et retiré de l’App Store

Ndemic Creations, le créateur du jeu populaire Plague Inc., a reçu un avertissement de la Chine que le jeu contenait du contenu illégal. Il a été contraint de supprimer le jeu de l’App Store de Chine.

Plague Inc.

Plague Inc. est un jeu de simulation dans lequel les joueurs créent et font évoluer des maladies pour infecter l’humanité. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré qu’il «crée un monde fascinant qui engage le public sur des sujets de santé publique graves».

Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l’importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.

La société tentera de travailler avec l’Administration du cyberespace de Chine pour restaurer le jeu sur l’App Store.

Lectures complémentaires

[Apple Gives China App Store Game Developers Deadline to Comply With Censorship Laws]

[Ming-Chi-Kuo Says Coronavirus Threatens Apple]