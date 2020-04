La Chine vient de rappeler que 1 300 personnes de plus sont mortes des coronavirus – .

La Chine a ajouté près de 1 300 morts à son nombre total de victimes de coronavirus, soit une augmentation de 50% pour Wuhan, la ville où l’épidémie de COVID-19 a commencé.

Le changement reflète les décès survenus au début de l’épidémie. Les patients COVID-19 sont décédés à la maison, et ils n’ont pas été comptés dans les décomptes officiels.

Le changement inattendu de la Chine fait naître des doutes sur les chiffres officiels COVID-19 du pays.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Il peut arriver à n’importe qui d’oublier des trucs. Que ce soit vos clés de voiture que vous perdez ou les 1 290 décès par coronavirus que vous n’avez pas ajoutés à ce que vous prétendez, c’est le décompte officiel de votre pays. C’est le nombre supplémentaire de victimes de COVID-19 que la Chine vient d’ajouter à ses statistiques sur les coronavirus, ce qui porte le nombre total de décès à 4632, sur 82695 cas, au moment d’écrire ces lignes.

Quand tout a commencé, la Chine a mis du temps à confirmer l’ampleur de la crise sanitaire. Ensuite, cela a changé la façon dont il a signalé les cas à quelques reprises, ce qui a dérouté les pays occidentaux, dont certains n’étaient pas exactement prêts à faire confiance à la Chine pour commencer. Pourtant, avec les chiffres COVID-19 augmentant à un rythme soutenu en février, il semblait que la Chine partageait des statistiques précises. Puis l’Italie et l’Espagne se sont produites, puis l’épidémie a frappé les États-Unis. C’est à ce moment-là que les calculs simples ont jeté une clé dans le rapport COVID-19 de la Chine.

Vous n’avez pas besoin d’être un spécialiste des fusées pour voir la disparité énorme entre la Chine et le reste du monde en ce qui concerne le nombre total de cas et le nombre de morts liés au nouveau coronavirus. Oui, la Chine a pris des mesures extrêmes, imposant des quarantaines sans égal dans les pays occidentaux, et elle a probablement sauvé de nombreuses vies. Mais la Chine a été aussi lente à réagir à COVID-19 que les marchés occidentaux. Et c’est pourquoi ses chiffres ont commencé à prendre de moins en moins de sens après les épidémies en Europe et en Amérique.

Vendredi, la Chine a révisé ses statistiques COVID-19, dans ce qui semble être une réponse aux récentes critiques des États-Unis et de l’Europe concernant la transparence de la Chine au sujet du nouveau coronavirus.

Les responsables de Wuhan ont ajouté 1 290 décès et 325 cas confirmés aux statistiques de la ville, rapporte .. Cela représente une augmentation de 50% pour Wuhan, dont le bilan précédent de COVID-19 était de 2 579.

Les décès n’ont pas été recensés car certaines personnes sont décédées chez elles au début de la pandémie, ont indiqué des responsables. Les hôpitaux se sont concentrés sur le traitement des cas plutôt que sur le signalement des décès et la collecte de chiffres ailleurs. Ce n’est pas un argument déraisonnable à faire. La Chine ne serait pas le seul pays dont les chiffres ne sont pas parfaits. D’autres États devront également réviser leurs chiffres pour tenir compte des décès survenus à domicile au cours de cette période, en particulier si les personnes décédées présentent des symptômes de COVID-19.

Cependant, des statistiques précises sont cruciales pendant toute pandémie, car elles peuvent aider à brosser un tableau plus proche de la réalité. Si les nouveaux décès de COVID-19 en Chine sont survenus au début de l’épidémie de Wuhan, ils auraient dû être ajoutés au nombre total depuis longtemps. Il est irresponsable de ne pas le faire, car la sous-déclaration des cas et des décès pourrait avoir un effet négatif grave sur l’atténuation de la maladie. Ces chiffres sont essentiels pour comprendre les taux de transmission et de mortalité et créer des modèles précis pour l’évolution d’une épidémie locale.

Les responsables ont déclaré avoir ajouté les chiffres pour “montrer” la responsabilité vis-à-vis de l’histoire, du peuple et des victimes “, et assurer” la divulgation ouverte et transparente des informations et l’exactitude des données “.

Il sera intéressant de voir si la Chine révisera à nouveau ses chiffres ultérieurement.

. nous rappelle que la Chine a changé sa façon de compter les cas à trois reprises en janvier et février. L’une des décisions les plus déroutantes de la Chine a été de ne pas inclure les cas asymptomatiques dans les décomptes quotidiens, ce que nous avons signalé par le passé. Ces cas étaient toujours placés en isolement.

Source de l’image: CHINE NOUVELLE / SIPA / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.