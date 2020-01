La chronologie de la mort de l’application Chrome enfin annoncée

Après trois ans et demi, Google a finalement annoncé la chronologie officielle de la retraite de Chrome Apps. Le processus se déroule par incréments, à commencer par le Chrome Web Store n’acceptant plus de nouvelles applications en mars et se terminant avec la suppression de la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS au milieu de 2022.

Voici la chronologie complète publiée par Google sur son blog:

Mars 2020: Le Chrome Web Store cessera d’accepter de nouvelles applications Chrome. Les développeurs pourront mettre à jour les applications Chrome existantes jusqu’en juin 2022.Juin 2020: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique d’extension du support jusqu’en décembre 2020.Décembre 2020: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Windows, Mac et Linux.Juin 2021: Fin de la prise en charge des API NaCl, PNaCl et PPAPI.Juin 2021: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS. Les clients qui ont Chrome Enterprise et Chrome Education Upgrade auront accès à une politique d’extension du support jusqu’en juin 2022.Juin 2022: Mettre fin à la prise en charge des applications Chrome sur Chrome OS pour tous les clients.

Google a initialement annoncé qu’il retirerait Chrome Apps en 2016. Ce processus a pris si longtemps sans doute parce que Google ne pensait pas que le Web était à un endroit pour combler le trou que Chrome Apps laisserait derrière. Maintenant, tout cela a changé.

“Nous sommes convaincus que le Web peut offrir des expériences de première classe sur une plate-forme ouverte”, écrit Google dans son blog d’annonce.

La société note également que les extensions ne mourront pas avec les applications Chrome. Google affirme qu’il est déterminé à développer des extensions et que “favoriser un écosystème robuste d’extensions est essentiel à la mission de Chrome”.

Google a également créé un site de migration qu’il mettra à jour en permanence tout au long de ce processus de retrait.