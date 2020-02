La Chrysler Pacifica 2021 présente le plus grand écran tactile de 10,1 pouces de sa catégorie avec CarPlay sans fil

En tant qu’option installée en usine, CarPlay sans fil a été principalement limité aux marques premium comme BMW et Porsche, mais Fiat Chrysler Automobiles a présenté cette semaine sa mini-fourgonnette Chrysler Pacifica 2021 redessinée avec un écran tactile standard de 10,1 pouces qui prend en charge CarPlay sans fil et Android Auto sans fil .

Wireless CarPlay est une caractéristique du nouveau système d’infodivertissement Uconnect 5 de Fiat Chrysler, de série dans la nouvelle gamme Pacifica. Fiat Chrysler dit que Uconnect 5 est jusqu’à cinq fois plus rapide que Uconnect 4 et comprend la commande vocale intégrée d’Amazon Alexa, une interface utilisateur remaniée, la prise en charge de jusqu’à cinq profils utilisateur, et plus encore.

CarPlay‌ est la plate-forme embarquée d’Apple qui permet aux conducteurs d’accéder à une gamme d’applications iPhone à partir du tableau de bord, telles que Messages, Apple Maps, Apple Music, Podcasts, Overcast, Spotify, Pandora, WhatsApp et Downcast. Depuis iOS 12, les applications de navigation tierces comme Google Maps et Waze sont également prises en charge.

Wireless CarPlay fonctionne sur Bluetooth et Wi-Fi, ce qui élimine le besoin de connecter l’iPhone au système d’infodivertissement avec un câble Lightning.

Fiat Chrysler indique que la Pacifica 2021 sera disponible à la commande au troisième trimestre 2020, le véhicule devant arriver chez les concessionnaires des États-Unis et du Canada au quatrième trimestre. Le prix n’a pas été divulgué.

Ford introduit également le CarPlay sans fil dans certains véhicules 2020 via son système d’infodivertissement SYNC 4, tandis que les systèmes CarPlay sans fil du marché secondaire sont disponibles auprès de marques telles que Alpine pour une installation à faire soi-même.

