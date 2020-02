La Chrysler Pacifica 2021 sera livrée avec Apple CarPlay sans fil

Fiat Chrysler Automobiles a pris le relais de la mini-fourgonnette Chrysler Pacifica 2021 et est livré en standard avec un écran tactile massif de 10,1 pouces. C’est une très bonne nouvelle en soi, mais lorsque vous ajoutez le fait qu’il prendra également en charge CarPlay sans fil – comme repéré par MacRumors – les choses prennent un cran ou deux.

À ce jour, le CarPlay sans fil a été une fonctionnalité réservée aux goûts de Porsche, Audi et BMW. Et même alors, c’est généralement un supplément facultatif. La nouvelle que la Pacifica sera livrée avec elle en standard est en effet très impressionnante. Et tout cela est rendu possible par le nouveau système Uconnect 5.

Le tout nouveau système Uconnect 5, offert pour la première fois dans un véhicule nord-américain et de série dans la gamme Pacifica, comprend un écran tactile de 10,1 pouces le plus grand de sa catégorie, qui est près de 20% plus grand que l’écran qu’il remplace. Le système est cinq fois plus rapide que Uconnect 4 et comprend Alexa. Avec la compétence Uconnect pour Alexa, les clients avec des appareils compatibles Alexa à la maison peuvent facilement demander à Alexa de démarrer la voiture, de verrouiller / déverrouiller les portes et plus encore. Uconnect 5 introduit Amazon Alexa directement dans le véhicule lui-même, donnant aux occupants la liberté d’interagir avec Alexa comme ils le font à la maison ou sur un appareil personnel. Avec Alexa intégré, les occupants peuvent demander à Alexa de lire de la musique, des podcasts et des livres audio; ajouter des éléments à leur liste de tâches; vérifier les nouvelles, la météo, la circulation, les sports et autres informations en temps réel; et accédez à des dizaines de milliers de compétences Alexa.

Qui ne veut pas d’Alexa dans sa voiture?

Si vous prévoyez de prendre un Pacifica 2021, vous devrez attendre un peu. La FCA affirme que nous pouvons nous attendre à ce que les précommandes soient mises en service au troisième trimestre 2020 et que les livraisons aux concessionnaires aient lieu au dernier trimestre de l’année.

Wireless CarPlay est exactement ce que cela ressemble – CarPlay qui n’a pas besoin que votre iPhone soit branché sur votre voiture pour fonctionner. Il est généralement accompagné d’un tapis de chargement sans fil.