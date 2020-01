La compétition de piratage Pwn2Own revient en mars, jusqu’à 130 000 $ de prix sont disponibles pour les vulnérabilités de Safari

Trend Micro a annoncé aujourd’hui que sa compétition annuelle de piratage Pwn2Own se tiendra du 18 au 20 mars à Vancouver, au Canada.

Pwn2Own, qui fait partie de la conférence CanSecWest, charge les chercheurs en sécurité de découvrir les vulnérabilités des systèmes d’exploitation, des navigateurs Web, etc., allant de macOS et Windows à Safari et Chrome.

Cette année, deux prix seront disponibles pour Safari sur macOS, dont 60 000 $ pour une évasion sandbox et 70 000 $ pour une escalade de privilèges au niveau du noyau.

Il y a également jusqu’à 500 000 $ pour les vulnérabilités de Tesla Model 3.

L’an dernier chez Pwn2Own, au moins deux vulnérabilités de sécurité zero-day ont été découvertes dans Safari sur macOS. Tous les exploits réalisés pendant le concours sont signalés aux entreprises nécessaires comme Apple afin qu’ils puissent être corrigés.

