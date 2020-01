La conception de l’iPhone 12 Pro divulguée par Apple est magnifique dans cette vidéo – .

Dans deux semaines à peine, Samsung deviendra le premier acteur majeur de l’industrie des smartphones à annoncer un appareil phare en 2020. Et bien sûr, Samsung n’annonce pas seulement un nouveau smartphone phare lors de sa grande conférence de presse Unpacked à San Francisco en février. Le 11, il annonce quatre téléphones différents. Trois d’entre eux constitueront la série Galaxy S20, et tout ce que nous avons vu jusqu’à présent suggère qu’ils seront les nouveaux smartphones les plus élégants et les plus puissants de Samsung à ce jour. Le quatrième sera le Galaxy Z Flip, une nouvelle version des téléphones pliables qui semble résoudre bon nombre des plus gros problèmes avec le pliable de première génération de Samsung, le Galaxy Fold. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre avec le Galaxy Fold, bien sûr, alors Samsung a clairement du pain sur la planche, mais le Z Flip semble certainement prometteur dans toutes les fuites que nous avons vues jusqu’à présent.

La conférence de presse de Samsung du 11 février marquera le début d’une année chargée de lancements de téléphones phares en 2020. Nous avons déjà vu tellement d’informations divulguer les nouveaux téléphones de plusieurs acteurs majeurs de l’industrie, et cette année s’annonce très importante pour les smartphones Ventilateurs. Et pourtant, malgré tous les grands lancements qui auront lieu dans les prochains mois, il y en a un en particulier qui suscite déjà plus de battage médiatique qu’autre chose malgré le fait qu’il soit encore près de huit mois. C’est vrai, nous parlons du futur iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max d’Apple, et une nouvelle vidéo présentant la conception de l’iPhone 12 Pro d’Apple pourrait nous donner un avant-goût des choses à venir en septembre, quand Apple dévoilera enfin son première refonte majeure de l’iPhone depuis l’iPhone X en 2017.

Les fans inconditionnels d’Apple et les autres passionnés de technologie qui souhaitent toujours disposer des équipements les plus récents et les plus performants ne sont pas particulièrement satisfaits de la conception d’Apple pour changer le cycle de sortie de son iPhone. La société avait l’habitude de publier un modèle iPhone repensé tous les deux ans, avec un modèle «S» entre les deux nouvelles spécifications et fonctionnalités dans le même design iPhone. À partir de 2014, cependant, Apple a prolongé son cycle à trois ans au lieu de deux. Le design de l’iPhone 6 a été à nouveau utilisé sur l’iPhone 6s et l’iPhone 7, tandis que le design actuel de l’iPhone 11 a été introduit pour la première fois il y a trois ans sur l’iPhone X de 2017.

Heureusement, 2020 apportera aux fans d’Apple le design iPhone complètement remanié qu’ils veulent tant. Selon Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, qui se trouve être le bécher Apple le plus précis au monde, la nouvelle série iPhone 12 d’Apple sera une réinvention moderne du design de l’iPhone 5 que tout le monde aimait tant. Il comportera des bords plats en métal autour du périmètre du téléphone au lieu des bords incurvés qu’Apple utilise depuis six ans, et les modèles haut de gamme peuvent également arborer un système de caméra amélioré. Maintenant, une nouvelle vidéo publiée par la chaîne YouTube ConceptsiPhone nous donne un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le nouveau design étonnant d’Apple iPhone 12 Pro Max.

Maintenant, il y a quelques choses importantes à noter sur ce nouveau concept iPhone 12 Pro Max. D’abord et avant tout, il faut quelques libertés que nous ne nous attendons certainement pas à voir sur les véritables modèles d’iPhone 12 d’Apple qui seront lancés plus tard cette année.

Tout d’abord, ce concept imagine un iPhone qui abandonne le port Lightning et repose uniquement sur la connectivité sans fil. Il n’y a aucune chance que la série iPhone 12 d’Apple perde réellement le port Lightning. Nous savons par des brevets qu’Apple a déposés que la société est en train de jouer avec l’idée de libérer des iPhones entièrement sans fil, mais ce n’est certainement pas le cas en 2020. La série iPhone 12 comportera des ports Lightning comme tous les autres modèles d’iPhone qui ont été publié depuis qu’Apple a abandonné son ancien connecteur à 30 broches.

L’autre gros problème avec ce concept iPhone 12 est l’écran. Le graphiste qui a réalisé la vidéo imagine à quoi ressemblerait un iPhone 12 Pro Max sans encoche au sommet. Il a l’air fantastique, bien sûr, mais nous ne sommes pas sûrs qu’Apple soit encore prêt à supprimer son encoche d’affichage signature. Il existe des rapports contradictoires sur la question de savoir si Apple a été en mesure de réduire la taille de ses capteurs TrueDepth afin qu’ils tiennent dans une lunette étroite, il est donc possible que nous verrons une sortie sans encombre de la série iPhone 12 plus tard cette année . C’est assez improbable, alors ne retenez pas votre souffle.

Malgré ces problèmes et quelques autres comme la caméra arrière à triple objectif alignée avec l’arrière du téléphone, ce concept nous donne toujours une idée de ce à quoi pourrait ressembler la conception de l’iPhone 12 d’Apple lors de ses débuts plus tard cette année. C’est vraiment magnifique, et vous trouverez la vidéo complète intégrée ci-dessous afin que vous puissiez voir par vous-même.

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

