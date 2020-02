La conception du téléphone Facebook ne fonctionnait que pour les droitiers

Ci-dessus, vous verrez une photo du HTC First, le seul et unique smartphone Android à être skinné avec Facebook Home. Le premier – parfois appelé familièrement le téléphone Facebook – était un échec lamentable et apparaît sur de nombreuses listes des pires technologies, y compris la nôtre.

Bien que les consommateurs et les critiques détestaient le HTC First, cela n’a pas empêché Facebook de planifier la sortie d’un smartphone qui lui appartenait à un moment donné. Cette nouvelle vient de The Verge, qui a rencontré l’auteur Steven Levy pour discuter de son nouveau livre, Facebook: The Inside Story. Les extraits d’interview offrent un aperçu fascinant de certains des aspects les plus embarrassants de l’histoire de l’entreprise.

Le téléphone Facebook inédit a apparemment été conçu par Yves Béhar, le designer suisse le plus célèbre pour avoir conçu l’emblématique ordinateur portable OLPC XO-1 créé par l’organisation à but non lucratif One Laptop per Child. À en juger par le travail de Béhar, le téléphone Facebook non publié aurait probablement été coloré et conçu dans un souci de durabilité.

Le prototype du téléphone Facebook comportait également un écran incurvé, probablement similaire au Samsung Galaxy Nexus ou au LG G Flex, tous deux du début des années 2010. Il y avait une «rainure inhabituelle dans la surface incurvée» qui permettrait le défilement ainsi que le déverrouillage de l’appareil.

Étonnamment, Intel a travaillé avec Facebook pour créer le processeur du prototype et a aidé à développer une technologie pour le «groove inhabituel». L’année dernière seulement, Intel a quitté le secteur mobile en raison de son échec à gagner du terrain sur le marché.

Mais le groove n’était que d’un côté…

Notamment, cette «rainure inhabituelle» était uniquement sur le côté droit du prototype de téléphone Facebook, ce qui rend extrêmement difficile pour les gauchers à utiliser. “Nous avons décidé que nous ne nous soucions pas des gauchers”, a déclaré à Levy un employé anonyme de Facebook. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Facebook a gardé le prototype du téléphone secret, même pour ses propres employés. Ezra Callahan, l’un des premiers chefs de produit et l’un des 20 premiers employés de l’entreprise, a déclaré que c’était la première fois qu’il se souvenait que l’entreprise avait menti à son propre personnel.

Enfin, la chose la plus intéressante à propos du téléphone Facebook non publié est son nom de code: “GFK”. Ce sont les initiales de Ghostface Killah, un rappeur le plus célèbre pour son implication dans le Wu-Tang Clan.

Si vous avez du temps à perdre, l’interview complète de The Verge vaut vraiment la peine d’être lue. Vous entendrez parler de l’une des raisons pour lesquelles WhatsApp a travaillé avec Facebook au lieu de Google, combien de temps il a fallu à Mark Zuckerberg pour être convaincu d’instituer le bouton “J’aime”, le premier produit que Facebook a carrément volé, et bien plus encore.

Facebook: The Inside Story est maintenant disponible sous forme cartonnée, broché et ebook.

