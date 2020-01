La conception et les spécifications du Poco X2 divulguées révèlent un clone Redmi K30

HT

Le Poco X2 arrive le 4 février. C’est l’un des téléphones les plus attendus en ce moment grâce au précédent établi par le Pocophone F1 qui a été lancé en 2018. Espérons-nous que le Poco X2 sera l’appareil phare? Pas vraiment. Cependant, nous sommes curieux de savoir comment le premier téléphone de Poco en tant que marque indépendante se révélera. Nous pouvons avoir une meilleure idée maintenant grâce à une nouvelle fuite qui fait le tour du Web.

Hindustan Times (HT) affirme avoir reçu une astuce qui révèle la conception, le prix et certaines spécifications possibles du prochain Poco X2. La publication rapporte que le nouveau téléphone Poco aura un écran RealityFlow de 6,67 pouces à 120 Hz. Le taux de rafraîchissement et le nom marketing de l’affichage ont été préalablement confirmés par Poco.

Le rapport poursuit en indiquant que le Poco X2 comportera le capteur Sony IMX686 64MP, ainsi que trois autres capteurs de caméra arrière. D’après l’apparence de ces spécifications, le Poco X2 se révèle être un clone du 4G Redmi K30. Cela était prévu depuis un certain temps maintenant grâce à une liste repérée du téléphone qui indiquait le même numéro de modèle que la variante chinoise du Redmi K30.

Même le design du Poco X2 vu dans l’image prétendument divulguée ci-dessus correspond au Redmi K30, avec le trou de perforation en forme de pilule et les doubles caméras selfie.

Poco X2 a perdu son prix

HT affirme que le Poco X2 obtiendra une variante de stockage de 6 Go de RAM et 64 Go au prix de Rs. 18 999 (~ 265 $). Il pourrait également y avoir d’autres combinaisons de RAM et de stockage, mais celles-ci n’ont pas été détaillées dans le rapport.

Si c’est bien le prix du Poco X2, c’est presque le même que celui du Redmi K30 en Chine. À ce niveau de prix, le Poco X2 pourrait concurrencer directement le Realme X2 lors de son lancement sur le marché indien.

Cette dernière fuite de Poco X2 pourrait être la plus proche que nous ayons vue jusqu’à présent pour voir le Poco X2 dans la chair. Cependant, nous recommandons aux lecteurs de prendre ces informations avec une pincée de sel car Hindustan Times n’a pas révélé la source de son avertissement.