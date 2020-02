La conférence des développeurs de jeux de mars a été reportée en raison de problèmes de coronavirus

La conférence annuelle des développeurs de jeux (GDC), qui devait se tenir du 16 au 20 mars à San Francisco, a été reportée à “plus tard au cours de l’été”, ont annoncé aujourd’hui les organisateurs de l’événement.

Après une étroite consultation avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier, nous avons pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars.

Après avoir passé l’année dernière à préparer le salon avec nos conseils consultatifs, nos conférenciers, nos exposants et nos partenaires de l’événement, nous sommes vraiment contrariés et déçus de ne pas pouvoir vous accueillir pour le moment.

Nous tenons à remercier tous nos clients et partenaires pour leur soutien, leurs discussions ouvertes et leurs encouragements. Comme tout le monde nous le rappelle, de grandes choses se produisent lorsque la communauté se rassemble et se connecte à GDC. Pour cette raison, nous avons pleinement l’intention d’accueillir un événement GDC plus tard au cours de l’été. Nous travaillerons avec nos partenaires pour finaliser les détails et partagerons plus d’informations sur nos plans dans les semaines à venir.

GDC est le dernier événement à être annulé en raison de préoccupations concernant le coronavirus COVID-19, et l’annonce intervient après que de nombreuses grandes sociétés ont abandonné l’événement. Sony, EA, Microsoft, Blizzard, Unity et Epic avaient tous déclaré qu’ils ne participeraient pas.

GDC est l’une des plus grandes conférences de jeux au monde, attirant l’année dernière environ 27 000 participants. L’événement a lieu chaque printemps au Moscone Center de San Francisco, en Californie.

Tous les inscrits payés qui se sont inscrits à GDC recevront un remboursement complet dans les quatre à six semaines. Les présentations des conférenciers et des récipiendaires des prix qui auraient été données au GDC seront mises à disposition gratuitement en ligne. Certaines des conférences GDC 2020, le Festival des jeux indépendants et les Game Developers Choice Awards seront diffusés sur Twitch du 16 au 20 mars.

Le report de GDC intervient juste un jour après l’annonce par Facebook de l’annulation de sa conférence des développeurs F8. La F8, qui devait avoir lieu les 5 et 6 mai, se tiendrait au McEnery Convention Center de San Jose, en Californie, qui est le même lieu qu’Apple utilise pour la WWDC.

La WWDC a généralement lieu en juin, les dates de cette année étant probablement aux alentours du 8 juin au 12 juin. Étant donné que Facebook a annulé son événement de mai, il est possible qu’Apple envisage une décision similaire. Parmi les autres événements majeurs à venir en Californie qui se produisent encore à ce moment-ci, citons l’E3 en juin et la conférence d’E / S de Google, qui doit avoir lieu en mai.

Plus tôt cette année, le Mobile World Congress, une grande foire commerciale qui a lieu en Espagne, a été annulé, et plusieurs autres événements ont été fermés en raison de problèmes de coronavirus. Le Salon international de l’auto de Genève a été annulé aujourd’hui, tout comme Baselworld et le salon de l’horlogerie de Genève, tous deux axés sur les montres.

Plusieurs parcs Disney, dont Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland Tokyo Disneyland et Tokyo DisneySea sont également fermés.

L’annonce du report de GDC a été publiée juste après que les responsables de la santé en Californie ont confirmé un deuxième cas de propagation communautaire de COVID-19 aux États-Unis, attrapé par une femme de 65 ans qui n’avait pas voyagé et qui n’était pas entrée en contact étroit avec quiconque avait le virus.

Le deuxième exemple de propagation communautaire COVID-19 a été trouvé dans le comté de Santa Clara, où se trouvent les campus d’Apple à Cupertino, en Californie. Le premier cas d’origine inconnue, annoncé plus tôt cette semaine, a été trouvé dans le comté de Solano en Californie du Nord.

.