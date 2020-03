La confidentialité de Houseparty concerne la surface – Autorité Android

L’application de chat vidéo de groupe Houseparty a gagné en popularité après que des millions de personnes à travers le monde ont commencé à pratiquer l’isolement social au milieu de la pandémie de COVID-19. Houseparty vante une multitude de fonctionnalités uniques et faciles à utiliser qui rendent les appels vidéo de groupe plus amusants, mais il s’accompagne également d’une pléthore de problèmes de confidentialité.

L’expert en confidentialité numérique Ray Walsh a déclaré à Digital Trends que les utilisateurs de Houseparty doivent être conscients que l’application collecte une «quantité inquiétante d’informations personnelles». Cela inclut les données de géolocalisation, que Houseparty peut théoriquement utiliser pour retrouver ses utilisateurs. Walsh dit que le service est particulièrement effrayant compte tenu de la quantité d’informations que le gouvernement pourrait tirer de l’application s’il le voulait.

“Si la pandémie se poursuit pendant une période prolongée, les chances que des applications comme celle-ci puissent être placées sous surveillance [by the US government] surveiller la propagation de COVID-19 est une possibilité très réelle », a déclaré Walsh.

Gehan Gunasekara, professeur agrégé de droit commercial à l’Université d’Auckland, a déclaré à Radio Nouvelle-Zélande que Houseparty est un «cheval de Troie» de la vie privée qui «peut essentiellement suivre chacun de vos mouvements». En téléchargeant et en utilisant l’application, Gunasekara affirme que vous lui permettez de suivre votre position, qui vous contactez, à quelle fréquence vous les contactez, et plus encore.

Pour renforcer les soupçons de confidentialité de l’application, les utilisateurs de Twitter affirment que depuis le téléchargement de Houseparty, leurs autres comptes sociaux et abonnements tels que PayPal, Netflix, Instagram, Spotify et même les comptes bancaires en ligne ont été compromis. Houseparty a abordé le problème sur Twitter, affirmant que ce n’est pas vrai et que tous les comptes sont sûrs.

Il a ensuite affirmé que ces accusations étaient le fruit d’une campagne de diffamation, et il offre un énorme 1 million de dollars à quiconque peut le prouver.

Nous enquêtons sur des indications selon lesquelles les récentes rumeurs de piratage auraient été propagées par une campagne de diffamation commerciale rémunérée pour nuire à Houseparty. Nous offrons une prime de 1 000 000 $ à la première personne à fournir la preuve d’une telle campagne à bounty@houseparty.com.

– Houseparty (@houseparty) 31 mars 2020

En plus de tout cela, Houseparty est détenu et exploité par Epic Games, qui est déjà connu pour ses mauvaises pratiques de confidentialité. Heureusement, les utilisateurs peuvent facilement empêcher Houseparty de les suivre autant. L’application recueille une quantité obscène de données par défaut, mais les utilisateurs peuvent toujours désactiver le suivi de localisation et rendre toutes les salles de discussion privées, neutralisant efficacement le problème.

Mais si vous recherchez une bonne application de chat vidéo de groupe pendant que vous êtes en quarantaine et que le manque de confidentialité des utilisateurs de Houseparty vous préoccupe toujours, il existe de nombreuses autres options que vous pouvez utiliser. Certains d’entre eux incluent Hangouts, Zoom, Skype, etc.

