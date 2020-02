La connexion Bluetooth multipoint Galaxy Buds + ne fonctionne qu’avec d’autres appareils Samsung

Les derniers écouteurs sans fil de Samsung semblent être les meilleurs à ce jour, avec une intégration Spotify étroite et une durée de vie du son et de la batterie améliorée pour un prix compétitif de 149 $. La fiche technique est impressionnante, mais au cours de la semaine dernière, certains détails ont été remis en question, la fonctionnalité de connexion multipoint disparaissant de la fiche technique, comme l’a découvert SamMobile. Samsung a maintenant publié une déclaration officielle, indiquant que la fonctionnalité est présente – mais uniquement si les deux appareils sont des téléphones ou des tablettes Galaxy.

Hier, un porte-parole de Samsung a publié la déclaration suivante:

“Galaxy Buds + offre aux utilisateurs un moyen pratique de faire la transition entre les appareils connectés au même compte Samsung avec l’application SmartThings installée. Cette fonctionnalité est accessible dans le panneau multimédia (en sélectionnant Galaxy Buds +) et n’est disponible que sur les appareils mobiles Samsung. exécutant Android 7.1.1 ou une version ultérieure. “

Un panneau multimédia UI avec Galaxy Buds (1re génération) connecté

La capture d’écran ci-dessus montre le panneau multimédia dans One UI avec les Galaxy Buds originaux détectés. À partir d’ici, vous pouvez ouvrir une application multimédia, contrôler les médias en cours de lecture et choisir la sortie pour la lecture des médias. Galaxy Buds + utilise Bluetooth 5.0 pour se connecter à deux appareils Galaxy à la fois. De cette façon, vous pouvez ouvrir le panneau multimédia de votre téléphone ou tablette Samsung, appuyer sur le Galaxy Buds + et écouter votre musique.

Pour ceux d’entre nous qui possèdent moins de deux appareils Galaxy, nous pouvons toujours associer Buds + à plusieurs appareils, mais ils ne se connecteront qu’à l’un d’eux à la fois. Si vous souhaitez changer d’appareil, vous devrez ouvrir le menu Bluetooth de l’appareil choisi et appuyer sur connexion. Bien que la commutation entre les appareils Galaxy à l’aide de la connexion multipoint soit instantanée car les deux appareils restent connectés en même temps, cette méthode nécessite d’attendre que vos Buds + se déconnectent et se reconnectent entre les appareils. Il est dommage de voir une fonctionnalité comme celle-ci inutilement restreinte lorsque d’autres écouteurs sans fil le font avec moins d’agitation.