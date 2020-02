La controverse du Galaxy Z Flip: est-ce du verre ou non?

Source: Daniel Bader / Android Central

Les téléphones pliables sont une nouvelle catégorie de portables. Certains, comme le Galaxy Fold, sont de gros téléphones qui se plient en une petite tablette, et certains ressemblent davantage au Moto Razr et au Galaxy Z Flip qui transforment un petit téléphone en un plus gros téléphone. Une chose qu’ils ont tous en commun est un écran qui doit se plier.

Samsung a fait un gros problème avec le Galaxy Z Flip ayant un écran en verre qui peut se plier, mais ce n’est pas un écran en verre comme vous le pensez.

L’écran de votre téléphone

Il n’y a pas deux modèles de téléphone construits exactement de la même manière, mais créer un écran de téléphone suit une recette assez simple en utilisant quatre couches.

Tout d’abord, vous avez besoin d’une sorte de support pour que rien qui puisse entrer en contact avec une carte de circuit imprimé à l’intérieur du téléphone lui-même ne fasse tout court-circuiter et zapper. Sur certains téléphones, le support est robuste et contribue à rendre le téléphone plus robuste, et sur d’autres, ce n’est qu’une mince couche d’isolation flexible.

L’écran de votre téléphone est un sandwich à quatre couches.

En plus de ce support, vous avez l’affichage réel. C’est la partie qui montre tout ce que vous voyez à l’écran, comme votre écran d’accueil ou une application, ou une grille d’icônes. Il est connecté aux circuits du téléphone, donc ce que nous nous attendons à voir est dessiné sur l’écran.

L’écran ne répond pas au toucher, la couche suivante est donc un numériseur. C’est un mot de fantaisie pour écran tactile, et c’est la partie qui enregistre précisément où vous touchez et pendant combien de temps. Il est également connecté aux circuits du téléphone et le téléphone garde une trace de l’endroit où les choses sont dessinées sur la couche d’affichage et de l’endroit où vous touchez la couche du numériseur pour que les choses fonctionnent comme nous nous attendons à ce qu’elles fonctionnent.

La couche supérieure de la plupart des écrans de téléphone est un joli morceau de verre transparent.

En plus de tout, il y a un morceau de verre. Pas n’importe quel verre fonctionnera, car vous avez besoin de quelque chose de mince et conçu pour ne pas se rayer facilement, et également suffisamment conducteur d’électricité pour que le numériseur puisse s’enregistrer là où vous touchez.

Bien que cette recette semble simple sur papier, tout bien est une tâche incroyablement complexe qui prend beaucoup de travail et les bonnes pièces. Et lorsque vous vous attendez à ce que l’écran se plie en deux, tout devient plus complexe et de nombreuses pièces doivent être conçues en interne.

Retournement et pliage

Les panneaux OLED flexibles qui peuvent se tordre, se plier et se plier ne sont pas très nouveaux. LG a présenté pour la première fois un panneau OLED flexible en 2012 qui s’enroulerait autour d’un rouleau ou serait plié en deux sans aucun dommage visible. Très probablement, Samsung et Sony et toutes les autres sociétés qui fabriquent des écrans avaient également une conception similaire dans un laboratoire de R&D.

C’est parce que le panneau OLED lui-même n’est pas une chose rigide. Cela ressemble plus à un film ou à un protecteur d’écran en vinyle à l’ancienne qui se plie et se plie et peut être façonné comme il se doit, avec les cellules en cristal réelles étant la seule partie sensible au pliage. Tout ce que les fabricants d’affichage devaient faire était de rendre ces cellules (les considérer comme des pixels individuels) plus résistantes sans rendre le panneau lui-même plus rigide.

Le numériseur est également une feuille de film et le pliage n’est pas non plus un gros problème. Je suis sûr qu’un travail similaire devait être fait afin qu’il puisse être flexible lors d’une utilisation normale et toujours s’inscrire correctement, mais aucune roue n’avait besoin d’être réinventée ici.

La couche supérieure – ce qui serait une sorte de verre trempé comme le Gorilla Glass de Corning sur un téléphone ordinaire – est une toute autre histoire. Il est impossible qu’un morceau de verre trempé et enduit ultra-clair de 500 microns d’épaisseur se plie de plus de quelques degrés avant de se casser à moins vraiment gros. Comme le côté de ta maison grand.

Samsung a dû trouver une solution, et avec le Galaxy Fold original, cette solution était un écran en plastique. Étant donné que les mots écran en plastique ont une telle stigmatisation négative lorsqu’il s’agit d’appareils à écran tactile comme un téléphone, avec le Galaxy Z Flip, Samsung est allé plus loin et a utilisé un écran en verre. Techniquement, en tout cas.

Comment ça fonctionne

Samsung a fait appel à une société appelée SCHOTT pour fabriquer une couche de verre super flexible pour le haut de l’écran du Galaxy Z Flip. C’est du vrai verre, il se plie et peut se briser comme le verre ordinaire si vous en abusez ou si vous n’avez pas de chance.

Je viens de recevoir mon Samsung Galaxy Z Flip. J’ai ouvert la boîte. Retrait du film de protection / d’instructions. Retournez le téléphone comme vous le feriez car c’est un téléphone à clapet et cela s’est produit. J’ai aussi entendu le craquement. 😰 temps froid? #SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d

– Amir 💎 (@mondoir) 14 février 2020

Sonne bien, non? C’est le cas, sauf pour une chose – cette couche de verre est vraiment mince, et sans une sorte de protection, elle va se casser très facilement. Samsung a donc fait la seule chose qu’il pouvait avec la technologie que nous avons aujourd’hui – ajouter une couche de protection en plastique sur le dessus du verre.

Vous avez donc maintenant une cinquième couche dans le sandwich d’affichage – couche de protection en plastique> couche UTG (verre ultra-mince)> numériseur> écran SAMOLED> support. C’est pourquoi il se raye si facilement lorsque Zack de JerryRigEverything sort ses stylets de dureté et vérifie la qualité d’affichage du “verre” sur le Z Flip.

Mais ce n’est pas le seul problème avec l’écran Z Flip. Tout est super fin et super flexible et recouvert de plastique. C’est pourquoi Samsung vous dit de ne pas appuyer sur had sur l’écran lorsque vous l’utilisez. Des ongles coupants coupent la couche de plastique et si vous appuyez trop fort, vous risquez de casser la couche de verre ultra-mince car il n’y a pas beaucoup de choses pour la supporter. La science et tout ça.

Des attentes réalistes

Je pense vraiment que Samsung doit cesser de faire la publicité du Galaxy Z Flip comme ayant un écran en verre sans grand astérisque à côté. Mais je pense aussi que Samsung a fait le meilleur travail possible avec la technologie disponible en ce moment.

Vous n’allez probablement pas pousser assez fort sur l’écran d’un téléphone pour briser la couche de verre du Z Flip, et si vous sortez des testeurs de dureté et que vous grattez des choses, vous méritez ce que vous obtenez.

Avoir quelque chose comme un ongle pour gratter le pardessus en plastique est très préoccupant, et j’espère que Samsung a une sorte de plan pour un accessoire de protection d’écran (peut-être un protecteur en verre en deux pièces?) Qui empêche cela de se produire. Le reste du téléphone semble solide, et je peux voir l’attrait des consommateurs de masse si le prix peut baisser. Je peux également voir le jeu des consommateurs de masse si les écrans commencent à se gratter et à se casser beaucoup plus facilement que tous les autres téléphones.

Au final, c’est le premier pliable avec un écran en verre, même s’il est enfoui sous une couche de plastique et sujet à la casse.

Un pliable avec un écran en verre. Sorte de.

Le Galaxy Z Flip n’est certainement pas pour tout le monde, mais c’est le premier téléphone pliable qui a le potentiel de plaire à plus que des techniciens purs et durs. L’écran est plus agréable à toucher même si c’est toujours du plastique que nous touchons, et il est également légèrement moins cher que le Galaxy S20 Ultra.

