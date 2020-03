La coque pour l’iPhone à bas prix à venir se présente à Best Buy avec la date de stock présumée du 5 avril

Apple a un nouvel iPhone à bas prix en préparation, qui devrait être lancé au cours du premier semestre de 2020. Compte tenu de la situation actuelle aux États-Unis et dans d’autres pays, on ne sait pas si l’appareil va se lancer dans le calendrier prévu, mais certains signes indiquent que cela pourrait arriver bientôt.

Nous avons commencé à voir des étuis pour le nouveau ‌iPhone‌ à bas prix au début de février, mais il semble maintenant que de nouvelles options d’étuis apparaissent chez des détaillants comme Best Buy.

Une source qui a envoyé un e-mail à MacRumors a partagé une photo d’un employé de Best Buy avec un étui Urban Armor Gear conçu pour le nouveau ‌iPhone‌ 2020 de 4,7 pouces. Il n’y a pas de nom spécifique sur la boîte de cas, ce qui n’est pas inhabituel pour les cas faits avant le lancement d’un nouvel appareil.

Nous ne pouvons pas confirmer la source de l’affaire, mais cela ressemble en effet à l’un des cas que les fabricants comme Target et Best Buy devancent lorsqu’un nouveau ‌iPhone‌ fait ses débuts, car les fabricants de cas envoient ces cas aux magasins de détail pour en être un des premiers fabricants à avoir un étui à la disposition des clients au lancement.

Selon la source qui nous a envoyé la photo, les employés de Best Buy ont reçu pour instruction de ne pas commercialiser ces étuis avant le dimanche 5 avril. Que ce soit une date reflétant un calendrier où nous pourrions voir le nouveau lancement à bas prix d’un ‌iPhone‌ reste à déterminer vu.

Cette date suggérerait peut-être un lancement d’iPhone à bas prix dès cette semaine, mais jusqu’à présent, nous n’avons pas entendu de détails concrets sur la date de sortie du nouvel ‌iPhone‌. Comme nous n’aurons aucun événement dans un avenir proche, le «iPhone» à bas prix pourrait être annoncé à tout moment via un communiqué de presse.

Nous ne savons pas comment Apple va appeler son nouveau téléphone, mais dans les rumeurs, il a été appelé “iPhone 9”, un numéro d’iPhone manquant, ou “iPhone SE 2” en raison de son rumeur de prix de 399 $.

Le nouveau ‌‌iPhone‌‌ serait identique à l’iPhone 8, mais avec une puce A13 à l’intérieur, avec un écran de 4,7 pouces, une caméra arrière à objectif unique, des cadres supérieurs et inférieurs épais et un bouton Touch ID Home. Il devrait venir dans les options de couleur gris espace, argent et rouge, et nous nous attendons à des capacités de stockage de 64 et 128 Go.

(Merci, Jim!)

.