La Corée du Nord met à niveau le logiciel malveillant «AppleJeus» pour Mac

Une nouvelle version du logiciel malveillant AppleJeus en Corée du Nord a été détectée, une plus efficace que la dernière version.

AppleJeus

Une campagne du groupe de piratage Lazarus Group, censée être liée à la Corée du Nord, appelée Opération AppleJeus cible les utilisateurs de macOS et de Windows. Il cible les services de crypto-monnaie où il se présente comme un logiciel de trading. Une fois téléchargé, il dépose un cheval de Troie d’accès à distance sur la machine cible. Les ordinateurs infectés peuvent se faire voler des fichiers et des comptes.

Jusqu’à présent, AppleJeus a été trouvé posant sous deux noms: JMTTrading et UnionCryptoTrader. Des machines infectées ont été trouvées au Royaume-Uni, en Chine, en Russie et en Pologne.

