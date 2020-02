La correction automatique est déployée pour tous les utilisateurs de Google Documents, Smart Compose quitte la version bêta

Installée dans le cloud, la suite de productivité de Google a le gros avantage des mises à jour en arrière-plan et des ajouts de fonctionnalités qui ne nécessitent aucune intervention de l’utilisateur. Dans le cadre d’un tel déploiement, Google Docs obtient quelques fonctionnalités qui sont arrivées en premier sur Gmail et ont été testées avec un groupe limité d’utilisateurs. La société a annoncé hier que la correction automatique et la composition intelligente sont désormais hors bêta et seront disponibles pour une base d’utilisateurs plus large dans les prochains jours.

Semblable à celui de Gmail, la correction automatique corrige vos mots mal orthographiés et affiche une ligne pointillée grise comme indicateur de correction. Vous pouvez annuler ces modifications automatiques en plaçant le curseur sur le mot et en cliquant sur ctrl / cmd + Z. Vous avez la possibilité de désactiver la fonctionnalité dans la section Préférences sous Outils si vous n’êtes pas fan. Il sera disponible à la fois pour G Suite et pour les titulaires de compte Google personnels, mais uniquement sur la version Web de Google Docs. Le temps que les utilisateurs de mobiles devront attendre est à deviner. Gardez à l’esprit que les suggestions de grammaire ne viennent pas dans les comptes personnels avec ce déploiement.

Après une phase de test sur invitation uniquement, Smart Compose est désormais sorti de la version bêta, bien que la disponibilité restera limitée aux comptes G Suite sans mot sur la version régulière. Sur le bureau, vous pouvez appuyer sur la touche Tab pour accepter une suggestion contextuelle de Smart Compose ou choisir de l’ignorer en continuant à taper.

Les deux fonctionnalités sont désormais progressivement déployées dans leur base d’utilisateurs cible respective, bien que Google indique que cela puisse prendre plus d’un mois à tout le monde pour les obtenir.