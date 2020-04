La cote du Play Store de Weather Underground a chuté depuis la sortie de la v6

Il n’y a pas si longtemps, l’application météo Dark Sky a vu ses notes sur le Play Store décimées du jour au lendemain après son acquisition par Apple et la mise au rebut ultérieure de l’application Android a été annoncée. Une autre application météorologique populaire connaît une tendance similaire pour ses évaluations d’applications, bien que pour des raisons entièrement différentes. Au lieu d’améliorer l’expérience utilisateur, une récente mise à jour majeure de Weather Underground a considérablement dégradé l’application en supprimant plusieurs fonctionnalités de base et importantes.

Tout allait bien pour l’application Weather Underground avant la sortie de la version 6 en décembre. La précédente mise à jour v5.10 a été publiée en juillet et a suscité de bonnes critiques, malgré une interface utilisateur relativement obsolète. Avec plus de 5 millions de téléchargements et une note de 4,5 étoiles, l’application a même obtenu le badge Choix de l’éditeur selon sa liste archivée sur le Play Store. Les choses sont allées au sud avec la prochaine mise à niveau de la version majeure, qui a apporté une toute nouvelle interface mais a cassé de nombreuses fonctionnalités existantes. Beaucoup d’utilisateurs passionnés de l’application se sont plaints depuis des fonctionnalités manquantes sur Reddit et dans notre boîte de réception de conseils.

Un de nos lecteurs nous a dit que la nouvelle version se débarrassait des widgets et des icônes de la barre de notification ainsi que de la possibilité de réorganiser les tuiles manuellement. Vous ne pouvez plus voir la station qui rapporte votre météo, et les détails des précipitations ne sont également plus granuleux. Dans une note officielle de janvier, le fabricant de l’application a reconnu avoir sorti une application à moitié cuite avec des fonctionnalités manquantes parce que «divers facteurs» l’ont forcé à le faire.

Haut: Juillet 2019 Bas: Avril 2020

Divers utilisateurs de longue date lient ces soi-disant facteurs à l’acquisition de Weather Underground par Weather Company en 2012, qui a ensuite été reprise par IBM environ trois ans plus tard. Jeff Masters, qui a fondé le service Weather Underground il y a 25 ans, a également quitté l’entreprise en octobre, renforçant encore cette théorie.

Si vous ne voulez pas abandonner complètement l’application, vous avez la possibilité de revenir à la version 5.10 pour l’expérience complète à laquelle vous êtes habitué. Vous pouvez vous diriger vers la liste des applications sur APK Mirror pour télécharger cette version. Et au cas où vous chercheriez à essayer autre chose, consultez certaines de nos applications météo et recommandations de widgets.