La courbe des applications de paiement au Royaume-Uni ajoute le support Apple Pay

Curve est une application qui vous donne une Mastercard prépayée que vous pouvez charger à la demande, et vient d’ajouter la prise en charge d’Apple Pay.

Courbe Apple Pay

Vous pouvez lier n’importe quelle carte de paiement que vous avez à l’application Curve, puis utiliser la carte Curve pour dépenser à partir de l’une de ces cartes. C’est une sorte de solution de contournement qui vous permet d’utiliser n’importe laquelle de vos cartes avec Apple Pay.

Vous pouvez ajouter votre carte Curve à Apple Pay sur votre iPhone directement via l’application Curve. Pour ce faire, accédez à l’onglet «Carte» de votre application Curve et cliquez sur le bouton «Ajouter au portefeuille Apple» sous votre carte Curve.

En appuyant sur le bouton, vous serez invité à entrer votre nom complet et les détails de votre carte Curve dans le portefeuille Apple Pay. Une fois que vous avez confirmé vos coordonnées et accepté les conditions générales, l’enregistrement de votre carte sur Apple Pay devrait être terminé!

