La critique de la critique de livre «American Dirt» amène Oprah à repenser son choix de mars pour «Oprah’s Book Club»

Après avoir critiqué sa décision de revoir “American Dirt” pour “Oprah’s Book Club”, Oprah a décidé de repenser le livre qu’elle a choisi de réviser en mars. “My Dark Vanessa” n’est plus le choix après que le livre soit également venu pour une controverse.

Un rapport de Variety affirme qu’Oprah voulait être plus consciente des livres qu’elle avait choisis en raison de la façon dont son émission pouvait avoir un tel impact sur la conversation entourant les livres.

Des sources connaissant la pensée de Winfrey disent qu’à l’avenir, l’hôte et productrice prolifique cherche à être plus consciente que l’approbation du sceau de sélection de son club de lecture a le potentiel de faire du bruit autour d’un livre qui pourrait noyer la discussion sur le livre lui-même.

Mais qu’est-ce qui rend “My Dark Vanessa” controversée? Le rapport note qu’il a été impliqué dans un conflit de plagiat avec un auteur disant qu’il est très similaire à une histoire qu’ils ont écrite il y a des années.

“My Dark Vanessa” est centrée sur une fille de quinze ans qui se retrouve empêtrée dans une liaison avec Jacob Strane, son professeur d’anglais magnétique et rusé de quarante-deux ans. Le roman a fait l’objet de critiques en ligne, notamment de la part de l’auteur Wendy Ortiz, dont les mémoires de 2014 “Excavation” avaient une intrigue similaire au roman de Russell, uniquement avec un caractère Latinx au cœur de celui-ci.

“Je ne peux pas attendre jusqu’en février quand le livre de fiction d’une femme blanche qui ressemble beaucoup à” Excavation “est loué”, a tweeté Ortiz plus tôt cette année.

L’éditeur de “My Dark Vanessa” n’est naturellement pas un fan de la décision de le retirer du “Oprah’s Book Club”, se disant “déçu” par cette décision.

“Oui, ‘My Dark Vanessa’ avait été sélectionné par Oprah’s Book Club pour mars mais malheureusement ce n’est plus un choix. Nous sommes déçus par leur décision mais ravis de voir l’incroyable réponse des premiers lecteurs. Du choix de bibliothécaire n ° 1 de LibraryReads dans la sélection de libraires IndieNext n ° 1, dans les sélections du meilleur du mois d’Amazon et d’Apple, le soutien des détaillants reste solide. La réception critique et médiatique précoce a été extrêmement positive et nous avons hâte que tout le monde découvre ce roman puissant par lui-même. lire une déclaration d’un porte-parole de William Morrow.

La controverse sur le dernier épisode de l’émission Apple TV + d’Oprah se poursuit, “American Dirt” continuant de diviser les opinions.

