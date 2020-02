La croissance de Spotify et d’Apple Music a propulsé le streaming de musique à son plus haut niveau de revenus jamais enregistré en 2019

La Recording Industry Association of America (RIAA) a publié son rapport annuel de fin d’année, révélant que l’augmentation continue des services d’abonnement payants a entraîné une augmentation de 13% des revenus de la musique enregistrée aux États-Unis en 2019, de 9,8 milliards à 11,1 milliards de dollars. .

Les abonnements payants aux services de streaming à la demande ont non seulement contribué à la plus grande part des revenus, mais ont également entraîné une augmentation de 25% des revenus l’an dernier. Avec des revenus totaux de 6,8 milliards de dollars, les abonnements payants représentaient 61% des revenus totaux de musique enregistrée. Les revenus totaux de la musique en streaming – qui comprend les services d’abonnement premium, les services à la demande financés par la publicité, les services de radio en streaming et d’autres services de radio Internet, ont représenté près de 80% de tous les revenus de musique enregistrée l’année dernière. Sans surprise, cependant, les revenus des produits physiques ont diminué de 0,6% d’une année sur l’autre. En revanche, les revenus totaux issus des téléchargements numériques ont diminué de 18% en 2019.

Le nombre d’abonnements payants a augmenté de 29% en 2019 pour atteindre 60,4 millions. Il y a quatre ans, ce nombre n’était que de 10,8 millions. L’augmentation des abonnements payants est principalement due à des services tels que Spotify et Apple Music. Spotify a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’il comptait désormais 271 millions d’utilisateurs actifs dans le monde, dont 124 millions d’abonnés payants. Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé les chiffres définitifs pour l’année civile 2019, il avait dépassé le cap des 60 millions d’abonnés payants en juin.

