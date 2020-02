La date de lancement de Huawei P40 Pro confirmée, prendra en charge la 5G

Huawei a annoncé que le successeur du P30 Pro sera officiellement révélé le 26 mars 2020 à Paris, en France. Le PDG de Huawei, Richard Yu, a confirmé le nom de la série Huawei P40 et l’a décrit comme le «produit phare 5G le plus puissant au monde», faisant probablement référence au P40 Pro qui a récemment fuité.

La confirmation est venue lors de son événement de lancement virtuel de remplacement du MWC plus tôt dans la journée. La marque chinoise a également présenté son dernier téléphone pliable, le Huawei Mate XS, une version 5G du MatePad Pro, ainsi que de nouveaux ordinateurs portables et appareils intelligents pour la maison, et un tas de mises à jour de son écosystème Huawei Mobile Services et de la galerie d’applications.

Tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Huawei P40 (Mis à jour le 4 février)

Bien qu’il n’y ait pas grand-chose d’autre à faire, la nouvelle que la série P40 prendra en charge la 5G suggère que le ou les téléphones seront alimentés par le SoC Kirin 990 5G que nous avons vu faire ses débuts avec le Mate 30 Pro. Nous savons également qu’à moins que quelque chose de radical ne se produise d’ici au 26 mars, le P40 ne sera pas fourni avec les applications Google ou le Play Store en raison de l’interdiction du commerce américain.

Richard Yu n’est pas étranger à faire de grandes déclarations lors des événements Huawei, mais il sera intéressant de voir comment le P40 se compare à ce que la plupart appellent la famille phare 5G la plus puissante du marché – la série Galaxy S20 de Samsung. Nous le saurons dans un peu plus d’un mois.

