La date de lancement de l’iPhone 9 pourrait être fixée au 14 avril juste pour rivaliser avec le OnePlus 8

Récemment, nous avons entendu toutes sortes de choses sur le prochain iPhone 9 d’Apple et cela n’a pas été aidé avec l’arrivée d’un étui conçu pour la chose. Le dernier vient via Jon Prosser – un homme qui a été au centre de tout ce qui concerne Apple et iPhone 9 ces derniers jours. Selon lui, Apple a l’intention de lancer le nouveau téléphone entre le 13 avril et le 19 avril.

Cela met le dévoilement carrément dans le même délai qu’une autre grande annonce téléphonique sortant de OnePlus. Nous savons que les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro seront annoncés le 14 avril, est-il possible qu’Apple abandonne l’iPhone 9 le même jour juste pour voler du tonnerre?

Peut-être, et peut-être pas. Prosser nous a dit qu’il y avait quelques délais potentiels en jeu.

Les dates sur la table sont:

Annonce – mer 15 avril

Navire – mer.22 avril

Ou

(Pour attirer l’attention de OnePlus)

Annonce – mardi 14 avril

Navire – ven.24 avril

Franchement, tout cela semble possible à ce stade. Nous nous attendions à une annonce pour l’iPhone 9 le mois dernier, alors quelle différence cela fait quelques jours ici ou là? Aucun, aucun.

Une chose dont nous sommes sûrs, c’est à quoi ressemblera l’iPhone 9. En remplacement de l’iPhone 8, cette chose devrait avoir l’air presque identique avec le même bouton tactile Touch Home et un écran LCD de 4,7 pouces. Cependant, sous cet écran, les choses deviennent intéressantes. Si les rumeurs sont exactes, cet iPhone “économique” sera livré avec la puce A13 d’Apple – la même qui alimente l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro.

Si l’iPhone 9 atteint un prix revendiqué de 399 $, c’est beaucoup de silicium pour pas beaucoup d’argent.