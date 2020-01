La date de sortie de Dying Light 2 de Techland retardée pour une durée indéterminée

Initialement prévu pour une sortie ce printemps, Techland a expliqué qu’il fallait plus de temps pour «offrir une expérience à la hauteur de nos propres normes élevées et des attentes de vous, nos fans». Techland vient d’annoncer que Dying Light 2 a été retardé.

Initialement prévu pour sortir au printemps 2020, le jeu n’a plus de fenêtre de sortie. Dans l’annonce, Techland déclare que l’équipe a besoin de plus de temps de développement pour réaliser sa vision du jeu et que la société partagera davantage dans les mois à venir.

La déclaration de Techland n’a pas proposé de nouveau délai pour le lancement de Dying Light 2, avec Marchewka disant à la place que la société “aura plus de détails à partager dans les mois à venir”. Le studio avait précédemment déclaré qu’il avait toujours prévu de faire Dying Light 2 un jeu sur plusieurs générations; il est actuellement en cours de développement sur PlayStation 4, Windows PC et Xbox One.

Techland a déjà confirmé que Dying Light 2 sortira cependant sur PS5 et Xbox Series X, mais ce retard pourrait indiquer que l’équipe se concentre sur le développement de nouvelle génération, plutôt que sur les consoles actuelles. Malheureusement, il n’y a pas encore de nouvelle fenêtre de publication, nous devrons donc attendre de savoir quand nous pourrons commencer à remettre les morts-vivants dans le sol.