La date de sortie de Ghost of Tsushima est fixée au 26 juin avec une nouvelle bande-annonce et des éditions spéciales détaillées

De retour aux Game Awards 2019, Sony Interactive Entertainment et Sucker Punch ont partagé que Ghost of Tsushima avait pour objectif de sortir au cours de l’été 2020. Nous avons maintenant une date de sortie exacte, car une nouvelle bande-annonce a partagé que Ghost of Tsushima devrait être disponible sur PlayStation 4 le 26 juin.

Vous pouvez consulter la nouvelle bande-annonce de l’histoire ci-dessous, qui montre Jin luttant pour maintenir les manières d’honneur que son père lui a enseignées.

Sur le blog PlayStation, de nouveaux détails ont également été partagés sur les trois éditions spéciales du jeu. L’édition numérique de luxe est à 69,99 $ et comprend des éléments dans le jeu comme un point technique, un livre d’art numérique et un skin spécial, tandis que l’édition spéciale est à 69,99 $ et comprend les mêmes articles dans un étui Steelbook. L’édition collector contient des statues, une carte en tissu et une bannière de guerre pour 169,99 $. Vous pouvez voir les trois ci-dessous (appuyez ou cliquez sur les images pour les agrandir).

Nous serons sûrs de partager davantage à mesure que de nouvelles informations seront disponibles et que le jeu se rapprochera de sa sortie. Ghost of Tsushima devrait arriver le 26 juin, exclusivement pour la PlayStation 4.