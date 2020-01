La date de sortie du Galaxy S20 a été divulguée, et il semble maintenant que le prix a été révélé – .

Samsung lancera le Galaxy S20 dans quelques jours, mais nous savons déjà tout ce qu’il faut savoir sur les trois modèles de Galaxy S20 que Samsung propose aux fans cette année. Nous avons vu la conception dans diverses fuites, y compris l’imagerie réelle des téléphones, et plusieurs sources fiables ont confirmé la plupart des spécifications du téléphone, de nouvelles caméras incluses. Même la date de sortie réelle a fuité, juste à côté des nouveaux prix pour la nouvelle série de téléphones phares. Suite à cette grosse fuite de date de sortie qui a frappé le Web hier, nous avons maintenant une nouvelle fuite qui a peut-être révélé le prix de la nouvelle série S20.

Le Galaxy S2l0 sera disponible en trois tailles, dont les S20, S20 + et S20 Ultra. Les deux premiers seront disponibles en versions 4G et 5G, selon plusieurs rapports, tandis que l’Ultra ne sera livré qu’avec une option 5G. En d’autres termes, Samsung aura jusqu’à cinq modèles différents de Galaxy S20 dans les magasins de certains marchés.

La Pologne n’en reçoit apparemment que quatre, selon le blog local TableTwo:

Samsung Galaxy S20 – 3 949 PLN – 917 € – 1 014 $ (en versions bleu, rose et gris)

Samsung Galaxy S20 + – 4 399 PLN – 1 022 € – 1 130 $ (en versions noir, bleu et gris)

Samsung Galaxy S20 + 5G – 4849 PLN – 1138 € – 1245 $ (en versions noir, bleu et gris)

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – 5 999 PLN – 1 394 € – 1 541 $ (versions noir et gris)

Le rapport conclut à tort que les prix sont similaires à ceux de la série Galaxy S10, mais ce n’est pas tout à fait le cas. Le Galaxy S20 est le modèle d’entrée de gamme Galaxy S20, le successeur direct du Galaxy S10e, qui s’est vendu pour 3299 PLN (766 € / 847 $) dans la région. L’année dernière, Samsung a lancé une version distincte du Galaxy S10 5G en plus des Galaxy S10e, S10 et S10 +. Il n’est pas nécessaire de le faire en 2020, car la 5G est plus largement disponible et de plus en plus de gens se tourneront vers l’avenir pour leurs prochains achats de smartphones.

Samsung ne videra pas le S10e, il suivra l’exemple d’Apple et le renommera en tant que modèle principal du Galaxy S20. Le successeur de l’iPhone XR est l’iPhone 11, pas l’iPhone 11R ou quelque chose de stupide comme ça. Et l’iPhone 11 bon marché, soit dit en passant, est la saveur la plus vendue de l’iPhone 11, et c’était le téléphone le plus vendu du quartier des vacances. En tout cas, rien de tout cela ne change le fait que le téléphone Galaxy S d’entrée de gamme sera plus cher en 2020 que la version Galaxy S 2019 la plus abordable.

La bonne nouvelle est que, si les rumeurs de précommande sont exactes, vous feriez mieux d’acheter les versions Plus et Ultra du téléphone, car elles seront livrées avec des écouteurs Galaxy Buds + gratuits, qui autrement coûteraient 149,99 $.

La structure de prix de Samsung pour la série Galaxy S20 est très importante car elle sera comparée à tous les autres produits phares. Si cette fuite disparaît, le S20 sera apparemment plus cher que l’iPhone 11, son concurrent direct. Cela coûtera également plus cher que la prochaine série OnePlus 8, et les rapports indiquent que le Huawei P40 sera encore moins cher que prévu.

Samsung vient de publier son dernier rapport sur les résultats qui brossait un tableau sombre pour le quatrième trimestre de 2019, en particulier par rapport aux performances record d’Apple. Samsung a déclaré que sa division mobile avait bien performé au cours de la période et qu’à l’avenir, elle pariait sur les téléphones 5G et les appareils pliables pour améliorer ses résultats. Des prix plus élevés, cependant, n’aideront certainement pas la société à vendre plus de téléphones.

