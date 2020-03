La débâcle de Huawei et des États-Unis: l’histoire jusqu’à présent (mise à jour le 2 mars)

Les titres et les détails concernant la mise sur liste noire de Huawei par l’administration Trump sont venus rapidement et furieux au cours de la semaine dernière. Voici une ventilation de la façon dont l’histoire s’est déroulée.

Mercredi 15 mai:

L’administration Trump ajoute Huawei à la liste des entités du département américain du Commerce via un décret, ce qui met la société sur liste noire pour les sociétés américaines.

Dimanche 19 mai:

Google déclare publiquement qu’il respectera l’ordre de l’administration: «Nous respectons l’ordonnance et examinons les implications. Pour les utilisateurs de nos services, Google Play et les protections de sécurité de Google Play Protect continueront de fonctionner sur les appareils Huawei existants. Huawei ne pourra utiliser que la version publique d’Android et ne pourra pas accéder aux applications et services propriétaires de Google. »

Lundi 20 mai:

Intel et Qualcomm rejoignent Google: Aucune des deux sociétés n’a publié de déclaration, mais des sources citées par Bloomberg ont déclaré que les sociétés respecteraient l’ordonnance.

Huawei publie sa première réponse publique: «Huawei a apporté une contribution substantielle au développement et à la croissance d’Android dans le monde. En tant que l’un des principaux partenaires mondiaux d’Android, nous avons travaillé en étroite collaboration avec leur plate-forme open source pour développer un écosystème qui a profité à la fois aux utilisateurs et à l’industrie. [We] continuera de fournir des mises à jour de sécurité et des services après-vente à tous les smartphones et tablettes Huawei et Honor existants, couvrant ceux qui ont été vendus et qui sont toujours en stock dans le monde. Nous continuerons de construire un écosystème logiciel sûr et durable, afin de fournir la meilleure expérience à tous les utilisateurs dans le monde. »

Huawei publie une deuxième réponse publique: “Huawei a construit un système d’exploitation alternatif au cas où cela serait nécessaire”, a déclaré le porte-parole Glenn Schloss à CNN. “Nous aimerions pouvoir continuer à opérer dans les écosystèmes Microsoft et Google.”

Le gouvernement chinois publie une déclaration: “La Chine soutient les entreprises chinoises qui défendent leurs droits légitimes conformément aux lois”, a déclaré à CNN Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. “En ce qui concerne les mesures que les entreprises chinoises ou le gouvernement chinois prendraient, veuillez attendre et voir.”

Huawei dit que le plan B est en préparation: La société a la possibilité d’aller de l’avant sans Google, selon plusieurs porte-parole. “Nous avons élaboré un plan pour ce résultat possible”, a déclaré Jeremy Thompson de Huawei, vice-président exécutif du Royaume-Uni, s’adressant à la BBC. «Nous avons un programme parallèle en place pour développer une alternative. Nous préférerions travailler avec Android, mais si cela ne se produit pas à l’avenir, nous avons une alternative en place qui, selon nous, ravira nos clients. “

Les États-Unis signifient un sursis de 90 jours: Le 20 mai, le département du commerce de l’administration Trump a délivré une licence temporaire qui permettra à Huawei de maintenir ses produits actuels (pour les clients existants). La licence expire le 19 août, ce qui portera essentiellement tout le poids de l’interdiction.

Mardi 21 mai:

Le fondateur de Huawei en veut: Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a des mots forts pour l’interdiction de Trump, selon Global Times. «L’entreprise est en mesure de continuer à fournir des produits et des services, et les sanctions américaines ne nuiront pas à notre cœur de métier. Dans un moment aussi critique, je suis reconnaissant aux entreprises américaines, car elles ont beaucoup contribué au développement de Huawei et ont montré leur conscience du problème. Pour autant que je sache, les entreprises américaines ont fait des efforts pour persuader le gouvernement américain de les laisser coopérer avec Huawei. »

Huawei dit qu’il travaille avec Google: “[Google has] aucune motivation pour nous bloquer. Nous travaillons en étroite collaboration avec Google pour découvrir comment Huawei peut gérer la situation et l’impact de la décision du département américain du Commerce », a déclaré Abraham Liu, un représentant de Huawei au sein de l’UE. Liu a également comparé le comportement de l’administration Trump à l’intimidation. «Ce n’est pas seulement une attaque contre Huawei. Il s’agit d’une attaque contre l’ordre libéral fondé sur des règles. »

Plus de détails sur le plan B émergent: Bien qu’ils ne proviennent pas de Huawei, des détails supplémentaires concernant le plan B ont été divulgués. Caijing, basé à Pékin, affirme que Huawei a un système d’exploitation en cours qui pourrait remplacer le système d’exploitation Android sur ses téléphones tout en exécutant des applications Android.

Mercredi 22 mai:

Arm suspend les relations commerciales avec Huawei: Le concepteur de puces britannique Arm a dit à ses employés de cesser de faire affaire avec Huawei. “Arm se conforme à toutes les dernières réglementations établies par le gouvernement américain”, a déclaré Arm dans un communiqué. Huawei a par la suite reconnu l’action. «Nous apprécions nos relations étroites avec nos partenaires, mais reconnaissons la pression que subissent certains d’entre eux, en raison de décisions motivées par des considérations politiques. Nous sommes convaincus que cette situation regrettable pourra être résolue et notre priorité reste de continuer à fournir une technologie et des produits de classe mondiale à nos clients du monde entier. »

Jeudi 23 mai:

TSMC dit qu’il peut toujours faire affaire avec Huawei: Un porte-parole du TSMC de Taïwan aurait déclaré que ses envois à Huawei ne seraient pas affectés par les restrictions américaines actuelles. Le fabricant de puces est responsable de la production des chipsets pour smartphones Kirin de Huawei, tandis que les processeurs d’Apple, MediaTek et Qualcomm sont également fabriqués par la firme. La coopération continue de la société signifie que Huawei n’aura pas besoin de chercher un autre fabricant pour produire ses processeurs Kirin.

Trump est prêt à faire face à Huawei «très dangereux»: Le président Trump a qualifié Huawei de «très dangereux», mais a déclaré que les États-Unis étaient prêts à inclure la société dans le cadre d’un futur accord commercial entre les États-Unis et la Chine.

Trump aurait déclaré: “Si nous concluions un accord, je pourrais imaginer que Huawei pourrait être inclus sous une forme ou une partie de celui-ci.” Cela pourrait être un bon développement pour Huawei, bien que Trump ait également réaffirmé les soupçons sur la menace que Huawei représente potentiellement pour les États-Unis. “Vous regardez ce que [Huawei has] fait d’un point de vue sécuritaire, d’un point de vue militaire. Très dangereux », a déclaré Trump.

Vendredi 24 mai:

Huawei exclu de l’organisation des cartes SD: Tel que repéré pour la première fois par SumahoInfo, la SD Association a actuellement la radiation de Huawei sur son site Web. Dans une déclaration envoyée à Android Authority, la SD Association a confirmé qu’elle se conformait à l’ordre du gouvernement américain et excluait Huawei de l’association. Cela n’affectera pas les smartphones Huawei actuels, mais pourrait entraîner des problèmes majeurs pour les futurs appareils.

Huawei a quitté Wi-Fi Alliance: De manière similaire à l’interdiction faite à Huawei de l’association SD ci-dessus, la Wi-Fi Alliance a également révoqué temporairement l’adhésion de Huawei à sa propre organisation. L’Alliance avait ceci à dire dans une déclaration à Android Authority: «Wi-Fi Alliance se conforme pleinement à la récente ordonnance du département américain du Commerce sans révoquer l’adhésion à Huawei Technologies. Wi-Fi Alliance a temporairement restreint la participation de Huawei Technologies aux activités de Wi-Fi Alliance couvertes par la commande. »

Lundi 27 mai:

Huawei affirme qu’il ne soutiendrait pas les interdictions des entreprises américaines: Le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, a déclaré à Bloomberg qu’il protesterait contre une interdiction chinoise contre Apple, appelant la société Cupertino son «professeur». Concernant l’interdiction chinoise des sociétés américaines, il a déclaré: «Cela ne se produira pas, tout d’abord. Et deuxièmement, si cela se produit, je serai le premier à protester. Apple est mon professeur, il est en tête. En tant qu’étudiant, pourquoi aller à l’encontre de mon professeur? Jamais.” Il semble donc qu’au moins Apple soit en sécurité.

Mardi 28 mai:

Huawei poursuit, dit que l’interdiction est inconstitutionnelle: Huawei a déposé une requête en justice alléguant que l’interdiction pour l’entreprise de travailler avec d’autres sociétés basées aux États-Unis viole la Constitution américaine. Dans son argumentation, Huawei affirme que l’interdiction viole une loi constitutionnelle stipulant que le Congrès ne peut pas légiférer contre des individus spécifiques. Huawei estime que cette interdiction viole cette clause.

TSMC continuera de travailler avec Huawei: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) continuera de fabriquer des puces pour Huawei, a confirmé la société. Cela va à l’encontre d’autres fabricants mondiaux se conformant à l’interdiction américaine (TSMC n’est pas obligé de s’engager à l’interdiction). Bien que TSMC poursuive sa relation avec Huawei jusqu’à au moins la fin de l’année, les autres interdictions pourraient encore avoir un effet négatif sur les activités de TSMC.

Le système d’exploitation de remplacement de Huawei n’arrivera pas en juin: Une rumeur a commencé à se répandre en ligne selon laquelle Huawei OS – le remplacement d’Android sur les futurs smartphones Huawei – atterrirait en juin 2019. La source de cette rumeur était en fait un employé de Huawei. Cependant, Huawei a rapidement rejeté la rumeur comme cela, déclarant que toute annonce concernant le remplacement d’Android de Huawei passerait par les canaux appropriés.

Mercredi 29 mai:

Huawei rejoint trois consortiums: Quelques jours seulement après avoir été expulsé de trois consortiums, Huawei est soudainement redevenu membre de chacun d’eux. Huawei a été radié en tant que membre de la Wi-Fi Alliance, de la SD Association et de JEDEC. C’est une bonne nouvelle bien nécessaire pour l’entreprise, même s’il n’est pas très clair ce que cela signifie pour l’interdiction dans son ensemble.

Le groupe d’édition scientifique IEEE démarre les employés de Huawei en tant que réviseurs: L’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (ou IEEE) est en charge de la publication des revues scientifiques. Cependant, en raison de l’interdiction de Huawei, l’organisation basée aux États-Unis ne peut plus autoriser les employés de Huawei à examiner ces revues par des pairs. Cette information a fuité via un professeur d’économie sur Twitter.

Vendredi 31 mai:

La Chine menace de créer sa propre «liste d’entités» pour inclure les entreprises américaines: Selon un porte-parole de l’industrie commerciale chinoise, la Chine créera sa propre liste d’entités. Même si le porte-parole n’a pas appelé les États-Unis ou les sociétés basées aux États-Unis, cela implique que la liste d’entités de la Chine comprendra des sociétés basées aux États-Unis.

Les employés de Huawei ont reçu l’ordre de ne pas assister aux réunions américaines: Selon le Financial Times, Huawei a ordonné aux employés d’annuler les réunions techniques avec des contacts américains. Huawei aurait également renvoyé des citoyens américains qui occupaient des postes de recherche et développement.

Jeudi 6 juin:

Huawei va construire un réseau 5G pour le plus grand opérateur russe: Au milieu de l’interdiction de Huawei par le gouvernement américain, la société est maintenant sur le point de construire un réseau 5G pour le fournisseur de télécommunications russe MTS. L’opérateur compte 78 millions d’abonnés et détient 31% du marché russe.

Huawei CFO combattra les États-Unis pour rester au Canada: Le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, est actuellement assigné à résidence au Canada. Début 2020, elle sera jugée et passible d’extradition vers les États-Unis où elle serait accusée de fraude. Cependant, elle se battra pour rester au Canada et éviter l’extradition.

Vendredi 7 juin:

Facebook ne préinstallera plus ses applications sur les appareils Huawei: Selon ., Facebook ne permettra plus à Huawei de préinstaller aucune de ses applications sur les smartphones de l’entreprise. Ces applications incluent Facebook, Instagram et WhatsApp, trois des applications les plus populaires au monde. L’interdiction ne s’applique qu’aux téléphones qui n’ont pas encore quitté l’usine.

Lundi 10 juin:

Huawei construit son App Store: Selon XDA Developers, Huawei recrute des développeurs Play Store pour travailler sur le portage de leurs applications vers AppGallery de la société au cas où l’interdiction américaine serait maintenue et Huawei serait obligé de faire cavalier seul.

Mercredi 12 juin:

La première victime majeure de l’interdiction de Huawei est le nouveau MateBook: Le PDG de Huawei, Richard Yu, a déclaré à CNBC qu’un prochain ordinateur portable MateBook avait été mis en attente pour une durée indéterminée en raison de la situation. “Nous ne pouvons pas fournir le PC”, aurait-il déclaré.

Le voyage de Huawei vers le numéro un sera plus lent que prévu: Shao Yang, directeur de la stratégie du Huawei Consumer Business Group, a admis que l’ascension prévue de Huawei pour devenir le premier fabricant mondial de smartphones ne se produirait pas avant la fin de 2019 comme prévu à l’origine. Mardi (via le New York Times), il a déclaré: «[Huawei] serait devenu le plus important au quatrième trimestre (de cette année), mais nous pensons maintenant que ce processus peut prendre plus de temps. »

Jeudi 13 juin:

Huawei dépose une marque pour HongMeng OS: Huawei a déposé une demande de marque pour HongMeng dans au moins neuf pays ainsi qu’en Europe (via .). Il n’est pas clair si cela signifie que HongMeng sera le nom de son OS de remplacement Android à travers le monde ou si Oak OS prendra sa place. Il est probable que Huawei tente de commercialiser HongMeng dans le monde entier juste pour que les autres marques ne l’utilisent pas, mais Oak OS sera le nom mondial.

Cependant, Huawei pourrait également se pencher sur Sailfish OS: Bien que Huawei travaille sur son propre système d’exploitation pour remplacer potentiellement Android, il pourrait simultanément examiner une fourchette russe de Sailfish OS basée sur Linux.

Le Canada suivra probablement l’extradition du directeur financier de Huawei: La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, a rejeté l’idée d’Ottawa de bloquer l’extradition du directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, vers les États-Unis, affirmant que cela créerait un dangereux précédent (via .).

Vendredi 14 juin:

Huawei Mate X retardé: Comme on pouvait s’y attendre, le Huawei Mate X – le premier appareil pliable de la société – obtient une sortie retardée. Cela est probablement dû non seulement à l’interdiction de Huawei, mais également à la débâcle entourant la sortie bâclée du Samsung Galaxy Fold.

Logiciel EMUI basé sur les fuites Android Q: Bien que Huawei ne soit pas autorisé à utiliser Android pour le moment, la version bêta d’Android Q a été lancée avant que l’interdiction ne prenne effet. En tant que tel, il semble que Huawei continue de développer EMUI 10, probablement au cas où l’interdiction prendrait fin.

Lundi 17 juin:

L’interdiction de Huawei pourrait coûter à l’entreprise plus de 30 milliards de dollars: Le PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a révélé une pépite d’informations assez massive qui met la lutte en perspective. «Nos revenus seront en baisse d’environ 30 milliards de dollars par rapport aux prévisions. Notre chiffre d’affaires cette année et l’an prochain sera donc d’environ 100 milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Forte baisse des ventes attendue pour Huawei: Bloomberg rapporte que Huawei s’attend à une baisse des ventes internationales de smartphones de 40 à 60% en raison de l’interdiction. Le point de vente, citant plusieurs sources, affirme que les estimations internes indiquent qu’il y aura une baisse des ventes d’environ 40 à 60 millions d’appareils cette année.

Jeudi 20 juin:

Les téléphones Huawei et Honor confirmés pour Android Q: Malgré l’interdiction de Huawei toujours en vigueur sans aucun signe de relâchement, la société s’est engagée à apporter Android Q à au moins deux de ses principales gammes d’appareils: la série Huawei P30 et la série Honor 20.

Vendredi 21 juin:

Huawei dépose une plainte contre le département américain du Commerce: Dans une décision attendue, Huawei a officiellement déposé une plainte contre les États-Unis concernant l’interdiction de Huawei. La société poursuit l’agence contre le matériel de télécommunications saisi par des responsables américains.

FedEx refuse de livrer un colis avec le smartphone Huawei à l’intérieur: Dans ce que FedEx a surnommé «une erreur», un colis a été retourné à l’expéditeur en raison du contenu: un smartphone Huawei. Une explication sur le colis retourné a cité l’interdiction de Huawei comme raison.

Jeudi 27 juin:

La série Huawei P30 bat le record de ventes de la série P20: Dans une bonne nouvelle pour Huawei, la plus récente série d’appareils phares de la société a dépassé ses prédécesseurs pour acheter une énorme marge. Il est peu probable que la tendance des ventes se poursuive avec l’interdiction en vigueur.

Samedi 29 juin:

Trump annonce qu’il y aura une levée partielle de l’interdiction de Huawei: Les entreprises américaines seront autorisées à travailler à nouveau avec Huawei, a annoncé le président Trump lors d’une conférence de presse. En marge du sommet du G20 à Osaka, Trump a déclaré que “les entreprises américaines peuvent vendre leur équipement à Huawei”, sans entrer dans les détails. «Nous parlons d’équipements où il n’y a pas de gros problème de sécurité nationale», a poursuivi Trump. On ne sait pas ce que cela signifie pour le moment, mais il est probable que Huawei pourra acquérir des composants de base tels que les processeurs Qualcomm et le système d’exploitation Android de Google.

Mercredi 3 juillet:

Le Département du commerce continue de mettre Huawei sur liste noire: Bien que le président Trump ait déclaré qu’au moins certains aspects de l’interdiction de Huawei seraient levés, une note de service interne du département américain du Commerce suggère que la société continue de bénéficier du traitement de la liste noire.

Vendredi 5 juillet:

Le gouvernement décide de rejeter le procès de Huawei: En mars, Huawei a déposé une plainte contre le gouvernement américain, affirmant que la mise sur liste noire de ses produits de mise en réseau par le pays était illégale. Mercredi, le gouvernement américain a déposé une requête officielle pour que ce procès soit rejeté.

Mercredi 10 juillet:

Les États-Unis clarifient le statut d’interdiction de commerce de Huawei: Le 3 juillet, nous vous avons expliqué comment il y avait une certaine confusion concernant le statut d’interdiction de commerce de Huawei. Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré lors d’une conférence que des licences de vente à Huawei seront délivrées s’il n’y a pas de menace pour la sécurité, ce qui signifie que les déclarations du président Trump du 29 juin sont maintenant mises en vigueur.

Lundi 15 juillet:

Huawei marque un autre nom de système d’exploitation: Tout d’abord, nous avons vu les marques de commerce de Huawei pour HongMeng et Oak, qui semblaient suggérer de nouveaux noms de système d’exploitation. Nous avons maintenant un autre nom de marque: Harmony. Est-ce le nom du remplacement Android de Huawei?

Huawei prévoit des licenciements massifs aux États-Unis: Selon un rapport du Wall Street Journal, Huawei licenciera des «centaines» d’employés basés aux États-Unis. Les citoyens chinois vivant actuellement aux États-Unis auront la possibilité de revenir en Chine pour une réaffectation, tandis que les citoyens américains seront licenciés.

Mercredi 17 juillet:

La part de marché des smartphones Huawei en baisse: Nous commençons à voir lentement les effets négatifs de l’interdiction de Huawei sur les ventes de l’entreprise. La part de marché de Huawei en Europe est en baisse de 9% en comparant juin 2019 à mai 2019.

Vendredi 19 juillet:

Huawei dit que HongMeng OS n’est pas pour les smartphones: Huawei a précisé que les informations divulguées concernant HongMeng OS – son remplacement Android supposé – ne sont pas destinées à être utilisées sur les smartphones. Cependant, l’entreprise ne donnerait pas d’informations claires sur ce à quoi elle sert réellement.

Lundi 22 juillet:

L’implication de Huawei avec la Corée du Nord est révélée: Un nouveau rapport du Washington Post suggère que Huawei a travaillé en étroite collaboration avec la Corée du Nord pour développer le réseau sans fil interne de ce pays. Si cela est vrai, cela constituerait une violation directe de plusieurs lois et traités internationaux.

Mercredi 24 juillet:

Huawei a toujours de grandes ambitions pour les smartphones: Bien que les expéditions et les ventes de smartphones Huawei aient déjà pris des coups importants, le fondateur de Huawei, Ren Zhengfei, pense que la société peut encore atteindre 270 millions d’unités expédiées en 2019. C’est en fait une estimation des expéditions plus élevée que celle prévue par la société avant le début de l’interdiction commerciale, ce qui est assez intéressant.

Le Royaume-Uni ne trouve aucune raison technique de ne pas utiliser l’équipement réseau Huawei: Deux commissions au Royaume-Uni – composées toutes deux d’éminents chefs de file en affaires, en technologie et en éducation – n’ont trouvé «aucune raison technique» de ne pas utiliser l’équipement Huawei dans le déploiement des réseaux 5G au Royaume-Uni. Cependant, les deux commissions ont concédé que des considérations géopolitiques doit être fait.

Lundi 29 juillet:

Il y avait un haut-parleur intelligent Huawei / Google sur le chemin: Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction de Huawei, Google et Huawei avaient prévu un haut-parleur intelligent. Le haut-parleur aurait été fabriqué et vendu par Huawei et comportait le support de Google Assistant. Cette enceinte aurait été vendue aux États-Unis, le premier produit majeur de Huawei depuis des années sur le marché américain.

Mardi 30 juillet:

D’une manière ou d’une autre, Huawei a vu un pic d’expédition de smartphone: Malgré l’interdiction de Huawei, la société a annoncé des résultats très solides. Le fabricant chinois a annoncé avoir expédié 118 millions de smartphones au premier semestre. Il s’agit d’une augmentation de 24% par rapport au premier semestre 2018, année où il a expédié 95 millions d’unités.

Lundi 5 août:

La rumeur indique que le téléphone HongMeng OS sera lancé cette année: Malgré le fait que Huawei ait catégoriquement déclaré que HongMeng OS ne sera pas utilisé dans les smartphones, une nouvelle rumeur de la publication chinoise Global Times indique que la société pourrait lancer un téléphone HongMeng OS aux côtés de la série Huawei Mate 30 plus tard cet automne.

Mercredi 7 août:

La Chine ne restera pas les bras croisés si l’Inde bloque Huawei: L’Inde n’a toujours pas décidé d’utiliser ou non l’équipement Huawei dans son réseau 5G. La Chine a maintenant déclaré que si l’Inde tentait de bloquer Huawei, elle riposterait par des sanctions commerciales contre l’Inde.

Vendredi 9 août:

Huawei lance officiellement Harmony OS: Huawei vient d’annoncer Harmony OS. La nouvelle plate-forme open-source est apparemment le nom définitif de son système d’exploitation Hongmeng. Harmony OS est «le premier système d’exploitation distribué basé sur un micro-noyau pour tous les scénarios», a déclaré le PDG du groupe de consommateurs Richard Yu aux participants à la Huawei Developer Conference. La nouvelle plate-forme prend en charge les smartphones, les haut-parleurs intelligents, les ordinateurs, les montres intelligentes, les écouteurs sans fil, les voitures et les tablettes. Cependant, Huawei s’est simultanément engagé à continuer à utiliser Android dans ses smartphones aussi longtemps que possible.

Trump dit “nous n’allons pas faire affaire avec Huawei”: Bien que l’interdiction commerciale contre Huawei comporte des exceptions, le président Trump a semblé contrecarrer ce système d’exceptions lorsqu’il a annoncé lors d’une conférence de presse: «Nous n’allons pas faire affaire avec Huawei. Cela ne signifie pas que nous n’accepterons pas quelque chose si et quand nous concluons un accord commercial, mais nous n’allons pas faire affaire avec Huawei. » Le système mis en place pour déterminer quelles entreprises ont accès à Huawei serait suspendu.

Lundi 19 août:

Le sursis de 90 jours de Huawei prolongé de 90 jours: Les États-Unis ont accordé à Huawei un sursis de 90 jours après l’interdiction commerciale contre le fabricant en mai. L’interdiction commerciale, qui permet aux entreprises américaines de maintenir des liens commerciaux avec Huawei, a expiré le 19 août.

Le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, a confirmé que le gouvernement américain prolongerait ce sursis de 90 jours immédiatement après le précédent. Cela signifie que la marque chinoise est en mesure de continuer à acheter des produits et services auprès d’entreprises américaines pour desservir les clients et les appareils existants.

Huawei a envoyé à Android Authority une réponse officielle à l’extension de 90 jours. La déclaration comportait deux aspects principaux: l’entreprise déclarant qu’elle n’était pas satisfaite d’être toujours sur la liste des entités, puis déclarant que l’existence même de la liste était mauvaise pour les consommateurs du monde entier.

Jeudi 29 août:

Huawei Mate 30: un retard dans l’Ouest en raison de l’interdiction du commerce américain: Le South China Morning Post rapporte que les ventes à l’étranger de la série Mate 30 pourraient être retardées en raison de l’interdiction du commerce américain, citant des personnes familières avec les plans. Les sources du point de vente disent que les téléphones continueront de fonctionner sous Android, mais qu’ils n’offriront pas les goûts du Play Store et de Google Maps. Les sources du SCMP avertissent que le plan n’est pas définitif et que de nouvelles mesures du gouvernement américain pourraient affecter la décision.

Vendredi 30 août:

Les États-Unis auraient reçu 130 demandes de licence pour vendre à Huawei, aucune n’a été accordée: La Maison Blanche a fait un revirement brutal en juin lorsque le président Donald Trump a annoncé que certaines entreprises américaines seraient autorisées à traiter avec Huawei. Le Département du commerce a déclaré à l’époque que des licences seraient accordées aux entreprises américaines souhaitant traiter avec Huawei, tant qu’il n’y avait aucun risque pour la sécurité. Depuis lors, . a indiqué que le département avait reçu 130 demandes de licence pour vendre des biens et services à Huawei, dont aucune n’a été accordée.

Huawei confirme l’arrivée de nouveaux téléphones Android avec des applications Google: Huawei Afrique du Sud a confirmé qu’il lancera au moins deux nouveaux smartphones d’ici la fin de cette année qui comporteront une version sous licence complète d’Android. Cela signifie que les applications Google seront intégrées.

Les appareils en question sont le Huawei Nova 5T et le Huawei Y9 S.Ce n’est pas la première fois qu’un téléphone Huawei avec support Google est largement lancé après l’interdiction, comme ce fut le cas pour la série Honor 20 et Y9 Prime 2019.

Dimanche 1er septembre:

La date de lancement de la série Huawei Mate 30 confirmée: Huawei a confirmé une date de lancement le 19 septembre pour la série Mate 30 à Munich, en Allemagne. Même si nous avons une date de sortie, les plus grandes questions sur le Mate 30 Pro sont toujours en suspens. Il fonctionnera sous Android, mais aura-t-il accès au Google Play Store et aux services Google Play? Seul le temps nous le dira.

Mardi 3 septembre:

Huawei accuse les États-Unis de cyberattaques et de harcèlement des employés, mais ne fournit aucune preuve: Vers la fin du mois d’août, le Wall Street Journal a publié un article qui portait sur des allégations de contrefaçon de brevet contre le fabricant chinois de smartphones Huawei. La société a ensuite publié un communiqué de presse en réponse à cet article le 3 septembre, dans lequel elle se défend contre les accusations.

À la fin du communiqué de presse, Huawei énumère neuf accusations très graves contre le gouvernement américain sans aucune preuve pour prouver l’accusation. La liste des accusations non révisées est la suivante:

Ordonner aux forces de l’ordre de menacer, menacer, contraindre, attirer et inciter les employés actuels et anciens de Huawei à se retourner contre l’entreprise et à travailler pour eux

Perquisition, détention et même arrestation illégales d’employés et de partenaires de Huawei

Tentative de piégeage ou prétendre être des employés de Huawei pour établir un prétexte juridique pour des accusations non fondées contre l’entreprise

Lancement de cyberattaques pour infiltrer l’intranet et les systèmes d’information internes de Huawei

Envoyer des agents du FBI au domicile des employés de Huawei et les obliger à collecter des informations sur l’entreprise

Mobilisation et complot avec des entreprises qui travaillent avec Huawei ou ont un conflit commercial avec Huawei pour porter des accusations non fondées contre l’entreprise

Lancement d’enquêtes basées sur de faux reportages médiatiques qui ciblent l’entreprise

Déterrer d’anciennes affaires civiles déjà réglées et lancer sélectivement des enquêtes criminelles ou déposer des accusations criminelles contre Huawei sur la base de plaintes pour vol de technologie

Entrave aux activités commerciales normales et aux communications techniques par le biais d’intimidations, de refus de visas, de blocage des expéditions, etc.

Lundi 9 septembre:

Les États-Unis traitent Huawei de manière injuste, déclare Microsoft: Dans une interview accordée à Bloomberg Businessweek, le président et chef de la direction juridique de Microsoft, Brad Smith, a déclaré que les actions du gouvernement américain envers Huawei ne devraient pas être prises sans “une base solide en fait, la logique et la primauté du droit”.

Dans l’interview, Smith a déclaré que Microsoft avait approché les régulateurs américains et leur avait demandé pourquoi ils avaient justifié l’interdiction.

“Souvent, ce que nous obtenons en réponse est:” Eh bien, si vous saviez ce que nous savions, vous seriez d’accord avec nous. “Et notre réponse à cela est:” Génial, montrez-nous ce que vous savez afin que nous puissions décider par nous-mêmes. ” “

Smith a également déclaré que le président Donald Trump devrait mieux connaître et a cité l’expérience du président Trump dans l’industrie hôtelière.

«Dire à une entreprise technologique qu’elle peut vendre des produits, mais pas acheter un système d’exploitation ou des puces, c’est comme dire à une entreprise hôtelière qu’elle peut ouvrir ses portes, mais pas mettre des lits dans ses chambres d’hôtel ou de la nourriture dans son restaurant. Dans tous les cas, vous mettez la survie de cette entreprise en danger. »

Mardi 10 septembre:

Huawei abandonne le procès contre les États-Unis pour la saisie d’équipement en 2017: Le fabricant chinois a abandonné une poursuite contre le département américain du Commerce et d’autres agences après que le gouvernement eut saisi du matériel de télécommunications en septembre 2017.

Le procès a été abandonné après que le gouvernement américain a publié l’équipement de télécommunications en question, a rapporté TechCrunch. L’équipement de Huawei, qui a été testé en Californie et sur le chemin du retour en Chine, a été saisi par le gouvernement de l’Alaska.

Huawei affirme que le gouvernement américain a constaté qu’une licence d’exportation n’était pas nécessaire pour l’équipement (qui comprend les commutateurs et serveurs Ethernet), mais a quand même conservé l’envoi sans motif. Le fabricant soutient que la décision du gouvernement de restituer le matériel était un «aveu tacite» que la saisie était illégale.

Mercredi 18 septembre:

Huawei mène toujours le déploiement de la 5G: Selon Huawei, les expéditions de ses stations de base compatibles 5G ne semblent généralement pas affectées par l’interdiction commerciale. Huawei signale une augmentation de 33% de ses ventes entre juillet et septembre, portant le total des expéditions mondiales de la société à 200 000 unités.

Huawei suspendu du forum mondial sur la cybersécurité: L’adhésion de Huawei au Forum des équipes de réponse aux incidents et de sécurité (First) est suspendue. Ce forum est un «premier répondant informel» aux principaux hacks et incidents de cybersécurité. La suspension de Huawei du groupe signifie que sa capacité à émettre des correctifs pourrait ralentir car il n’aura pas accès aux ressources du groupe, y compris une plate-forme automatisée qui partage les derniers détails concernant les logiciels malveillants.

Jeudi 19 septembre:

Huawei lance les Mate 30 et Mate 30 Pro, et la société révèle comment elle envisage de s’attaquer aux applications Google: Huawei lance le Mate 30 et le Mate 30 Pro, et à la surprise de personne, il ne se lance pas avec les services Google. Pour lutter contre cela, Huawei annonce qu’il va pousser son propre magasin d’applications appelé AppGallery, et il investit 1 milliard de dollars dans le développement d’applications. Huawei espère que cela convaincra les développeurs de publier leurs applications sur son concurrent Play Store, mais le PDG Richard Yu a également déclaré que dès que l’interdiction de commerce serait levée, la société pousserait les applications Google sur les appareils Mate 30 pendant la nuit.

Huawei prévoit de vendre 20 millions d’appareils Mate 30 même sans les services Google: Lors du lancement du Mate 30, Huawei a déclaré à Android Authority qu’il espérait expédier jusqu’à 20 millions d’appareils grâce à de fortes ventes en Chine. Le PDG Richard Yu affirme que les appareils Mate 30 sont les produits phares 5G les plus compétitifs au monde, et les ventes le refléteront même sans les ventes aux États-Unis.

Dimanche 22 septembre:

Huawei précise qu’il n’a «aucun plan» pour déverrouiller le chargeur de démarrage Mate 30, Mate 30 Pro: La confusion initiale sur les remarques du PDG Richard Yu lors du lancement du Mate 30 a conduit les gens à croire que les utilisateurs seraient en mesure de déverrouiller les chargeurs de démarrage des appareils pour faciliter l’installation des applications Google. Ensuite, un porte-parole de Huawei a contacté Android Authority pour clarifier ces commentaires, déclarant que Huawei n’a «aucun plan» pour déverrouiller le chargeur de démarrage sur les appareils de la série Mate 30. Jusqu’à la levée de l’interdiction commerciale, Huawei AppGallery reste le meilleur moyen d’obtenir des applications sur ces appareils.

Lundi 23 septembre:

Une façon sommaire d’installer des applications Google sur les surfaces des appareils Mate 30: Une solution de contournement découverte sur Reddit permet aux utilisateurs d’exécuter des applications Google sur les appareils Mate 30 à l’aide d’une application de plate-forme de développement chinoise tierce appelée LZ Play. Pour ce faire, LZ Play nécessite des autorisations étendues qui vont presque jusqu’à l’accès root. La meilleure partie est que LZ Play n’est en aucun cas surveillé ou approuvé par Google. Cela semble légitime, non? Si vous ne pouvez pas attraper le sarcasme, vous ne devriez probablement pas le faire si vous possédez un Mate 30.

Jeudi 26 septembre:

Huawei expédie des stations de base 5G sans composants américains: Despite the trade ban, Huawei still maintains its status as king of the 5G hill. On top of that, the company announced that it’s producing its 5G-enabled base stations without US parts, and it will double its current production rate in 2020.

Friday, September 27:

US government reports it’s unlikely to give Huawei another 90-day reprieve: Huawei’s current 90-day reprieve is valid until November 19, and Rob Strayer, the State Department’s deputy assistant secretary for cyber policy, reveals that Huawei shouldn’t expect another one after that. Apparently, the United States government is unlikely to renew the temporary waiver, which permits Huawei to do business with US-based firms. Not only that, but Strayer says the United States could even increase the severity of punishments related to Huawei’s business.

Thursday, October 10:

White House approves some sales to Huawei: US President Donald Trump gives the green light to begin approving licenses for US firms wanting to deal with Huawei. These licenses would allow firms to supply “non-sensitive” goods to the Chinese company, but it’s unclear if any US entities have actually received any.

Thursday, October 17:

Huawei reveals impressive Q3 year-on-year growth: Huawei announces its Q3 business results, boasting a 24.4% increase over last year’s earnings through Q3. The company also reveals it has a yearly revenue of CNY610.8 billion (~$86.1 billion) and a net profit of 8.7%.

Monday, October 21:

Huawei may have found a workaround to get its 5G technology into the US: A Huawei exec reveals the company is in talks with various US-based firms regarding patent licensing for its 5G tech. Licensing Huawei 5G technology to US firms may make it possible to bring it stateside before the end of the trade ban. This would be a clever workaround, but the US government could always change the rules and stop even patent licensing, though that is unlikely.

Wednesday, October 23:

Huawei hits 200m smartphones shipped in 2019: Huawei announces that it has shipped more than 200 million smartphones globally 64 days earlier than last year. This is even more impressive in light of its current trade ban. This high shipment volume is likely due to strong performance in China since people don’t use Google’s services there. It makes you wonder what the company could have achieved if the trade ban was not in place.

Friday, October 25:

Huawei will still be able to use next-gen Arm technology: Chip designer Arm confirms it will continue supplying Huawei despite the trade ban since the key chip technology in its next-gen architecture originates from the UK rather than the US. This means Huawei’s upcoming phones will be able to stay on the cutting edge.

Monday, October 28:

UK set to grant Huawei access to parts of 5G networks: The US insists that Huawei’s network infrastructure represents a security threat. But UK Prime Minister Boris Johnson is reportedly set to grant Huawei access to the country’s “non-contentious” parts of 5G networks anyway. This could complicate the UK’s relationship with the US, which previously pressured its allies to drop Huawei from all 5G networks.

Tuesday, October 29:

Continued fear of Huawei and ZTE leads to increased tensions: To further distance the US from Huawei and ZTE, the FCC releases a statement that it will vote on two proposals November 19 to prevent US companies from doing business with them. The FCC claims this is in the name of national security, but Huawei insists it is not a security threat and wants to find a better solution to the issue.

Thursday, October 31:

Huawei continues to close the gap to Samsung: Reports show that Huawei has grown annually by almost 30% in Q3 2019, while Samsung only grew by up to 11%. This isn’t wholly representative of the future since Huawei’s Q3 shipments outside of China were limited mainly to devices certified before the trade ban. Samsung could still take some of Huawei’s market share as the trade ban rages on.

Monday, November 4:

US companies could get Huawei licenses soon: In June, President Donald Trump said US companies would be able to conduct business with Huawei after receiving the proper licenses. Now, the US government says these licenses will be coming soon. There is no timeline for these license approvals, but hopefully, companies get the green light before the end of the year.

Wednesday, November 13:

US Attorney General William Barr says Huawei and ZTE are threats to security: Barr says he supports the FCC proposals to push back against Huawei and ZTE. He claims they “cannot be trusted,” citing pending federal criminal charges against Huawei CFO Meng Wanzhou and ZTE’s violation of a previous US trade embargo with Iran.

Friday, November 15:

Huawei likely to get another extension: The US Department of Commerce is expected to extend the temporary waiver allowing US firms to conduct limited business with Huawei for another six months. This would enable Huawei and Honor devices that received Google certification before the trade ban to get software updates and security patches from Google until at least May 2020.

Monday, November 18:

Huawei plans to launch P40 globally next year: Even though the Mate 30 hasn’t shipped outside China, it still looks like Huawei plans to ship the P40 worldwide in 2020. We aren’t sure why it would do this since there is no official word on the trade ban coming to a close anytime soon, so the P40 would likely suffer the same Googleless fate as the Mate 30.

Huawei may have some inside information that leads it to believe the trade ban will be over or diminished by the P40’s launch. It could also just be gambling on its own mobile services, or it could even keep the internals of the P40 line similar enough to the P30 line that it wouldn’t require a new GMS license. Unfortunately, that would mean the company’s 2020 flagship will be merely a rehash of this year’s, but at least it would have Google apps.

Tuesday, November 19:

Huawei gets another 90-day reprieve from the US government: The US government has extended the temporary general license that allows US firms to do business with Huawei by another 90 days. This means devices released or licensed before Huawei was placed on the US Entity list will be able to receive essential software and security updates until at least March 2020.

Wednesday, November 20:

US government has made decisions on Huawei licenses: According to ., the United States government is finally sending out approval and denial letters to some of the 290 US-based firms that requested special permission to work with Huawei. We don’t know which companies are approved or denied yet, but the very fact that licenses are going out at all is significant news as we’ve been waiting months for this to happen.

Friday, November 22:

Huawei can once again use Microsoft software: The US trade ban against Huawei meant that the company couldn’t pre-load Windows and other Microsoft software on its Matebook laptops and hybrid devices. Fortunately, Microsoft has now confirmed that the US Department of Commerce has approved its application to export “mass-market software” to Huawei.

The FCC votes to make Huawei and ZTE’s lives even harder: The Federal Communications Commission (FCC) unanimously votes to designate Huawei and ZTE as national security risks. This means US rural carriers receiving money from the FCC’s annual $8.5-billion Universal Service Fund can’t purchase Huawei and ZTE’s equipment or services, and they must also remove and replace existing equipment purchased from these companies.

Monday, November 25:

Huawei announces its iPad Pro competitor — the MatePad Pro: Huawei announces its high-end tablet — the MatePad Pro — will go on sale in China early next year. It features an Apple-like detachable keyboard and stylus, and it runs EMUI 10 atop Android 10 with no Google Services. Can a “pro” tablet really compete without “pro” software? Huawei seems to think so; at least in China.

Monday, December 2:

Huawei Mate 30 contains no US parts, still not good enough for US gov’t: A recent teardown of the Huawei Mate 30 reveals that the device contains no hardware originating from the United States. Despite this, the US government is still considering increasing its chokehold on Huawei by expanding the reach of the Entity List to prohibit Huawei from buying products from foreign companies that are allied with the United States.

Wednesday, December 4:

The US could block Huawei from using dollars: In a move to further sanction Huawei, the US government could be preparing to ban it entirely from the US financial system. This would place the company on the Treasury Department’s Specially Designated Nationals (SDN) list, making it nigh impossible for Huawei to complete transactions in US dollars. This could also cripple many US allies who rely on the company for their 4G networks.

Thursday, December 5:

Huawei sues the FCC: Huawei announces it’s suing the US Federal Communications Commission (FCC), filing the petition in the US Court of Appeals for the Fifth Circuit. Huawei is challenging a recently-passed FCC order baring rural American carriers from using federal subsidies to purchase equipment from Huawei and ZTE. FCC Chairman Ajit Pai defends the agency’s decision, stating the two companies pose a security threat to the US’ communications networks and communications supply chain.

Huawei launches Nova 6 series of devices: Despite the trade ban shenanigans, Huawei still pushes forward, announcing the latest Nova 6 and Nova 6 5G handset. These devices offer flagship experiences in many ways, including the Kirin 990 chipset, 8GB of RAM, up to 256GB of storage, and one of the best selfie cameras on any smartphone currently available. The device launched in China, so the lack of Google Services shouldn’t be too big of a deal for this device.

Tuesday, December 17:

Huawei P40 series 2020 launch confirmed: Huawei CEO Richard Yu confirms the launch date of the upcoming Huawei P40 and P40 Pro handsets. The company will globally launch the devices at an event in Paris toward the end of March 2020 even though the devices still won’t come with Google Services. It will still run Android since Huawei’s Harmony OS won’t be ready for the limelight just yet.

Thursday, January 16, 2020:

Trump administration could block more sales to Huawei: According to a . report, Huawei could be in for more trouble with the US government. The Trump administration is reportedly nearing publication of a rule that could further block shipments of foreign-made goods to Huawei. Under current regulations, the US can require licenses or block exports of high-tech products shipped to China from other nations. The rule states that this can happen if US-made components make up more than 25% of the value of that product. Now, the American government is mulling to lower that limit to 10% only for tech exports to Huawei. Looks like the US is out to squeeze the Chinese firm even more than it already has.

The US Commerce Department has reportedly sent the rule to the Office of Management and Budget. If other government agencies support it, the rule could become final in a matter of weeks creating more problems for Huawei.

Monday, January 20, 2020:

Huawei lands a Google maps alternative: Since the trade ban prohibits Huawei from utilizing Google services, the company was left without a solid Google Maps alternative. Fortunately, the Chinese manufacturer has finally lined one up by signing a deal with TomTom. The agreement means Huawei can use TomTom’s mapping, traffic, and navigation software in lieu of Google Maps technology. It also means Huawei can use TomTom’s software to create its own smartphone apps, potentially opening the door for a Huawei-branded mapping solution (e.g. Huawei Maps).

Wednesday, January 22, 2020:

Huawei claims it can ‘survive further attacks’ from US: In the heat of the US trade ban, Huawei founder Ren Zhengfei told attendees of the World Economic Forum that he expects the US to step up its actions against the firm in 2020. But Zhengfei goes on to say that if this happens, “the impact on Huawei’s business would not be very significant” and that he is “confident that we can survive even further attacks.”

Friday, January 24, 2020:

US says it could soon clamp down even harder on Huawei: Just as Zhengfei expected, the US government announced it would likely take more severe action against the Chinese manufacturer in 2020. US Commerce Secretary Wilbur Ross says there are proposals to step up the trade ban against Huawei, preventing more US-derived components from being sold to the firm. There is no official word on when exactly the Department of Commerce wanted to implement these new policies.

US Defense Dept. rejects making Huawei ban more restrictive for the time being: Shortly after the US Department of Commerce expressed plans for the government to tighten its grips on Huawei, the US Department of Defense shut down the proposal, claiming it could do more bad than good. This is either the first or one of the very few times that a government agency has prevented the Huawei ban from growing in breadth since the ban began in May 2019.

Thursday, January 30, 2020:

Huawei may not use Google apps even if it can: A Huawei representative was quoted saying that the company will not use licensed versions of Android with Google app support even if the United States lifts the trade ban. In a statement to Android Authority, Huawei neither confirmed nor denied this accusation. If Huawei truly has no intention of using Google apps again on its phones, it could seriously jeopardize the company’s standing as the second-largest smartphone manufacturer globally.

Friday, February 7, 2020:

US plans to support, promote Huawei competitors: US Attorney General William Barr suggested investing in Huawei’s competitors as another tactic to combat the Chinese tech giant. Barr thinks US firms investing in companies such as Nokia and Ericsson is one of the best ways to challenge Huawei’s dominance in the telecommunications equipment market. This means the government doesn’t just want to keep the US and its allies from doing business with Huawei, but it wants to directly support and endorse the competition.

Huawei could pre-install 70 popular Android apps on its smartphones: According to a shaky source, Huawei could be planning to ease the sting of Google-less devices by preloading popular applications on its smartphones. If the company pre-installs dozens of the most popular apps on its handsets, consumers might not need Play Services or even to sideload APKs on their own.

Tuesday, February 11, 2020:

Huawei Mate 30 Pro set to launch in UK without Google apps: About five months after its initial launch, Huawei finally announced the UK release of the Mate 30 Pro, but the device will land without Google services. The device went on sale February 20 exclusively at Carphone Warehouse for £899 (~$1,162).

Thursday, February 13, 2020:

US officials accuse Huawei of being able to tap into its mobile equipment via backdoors, while Huawei calls these allegations illogical: The US government maintained that Huawei is a security risk, and officials claimed the government has evidence Huawei has been able to access US mobile networks for more than a decade. An angry Huawei claimed these accusations “don’t adhere to any form of accepted logic in the cyber security domain.” The company went on to say it “has never and will never covertly access telecom networks, nor do we have the capability to do so.”

US government releases its Huawei indictment: The United States Department of Justice filed its 56-page Huawei indictment, formally accusing the Chinese technology company of various crimes, including intellectual property theft and conspiring to steal trade secrets from competitors. With this filing, it appears there is no end in sight for the Huawei trade ban.

Friday, February 14, 2020:

US government cuts Huawei’s latest license extension in half: Huawei’s previous trade extension was handed out in November 2019, and it was valid for 90 days. On Feb. 14, the Department of Commerce gave Huawei another extension, but this time for only 45 days. A shorter extension does not look very promising for the future of US-Huawei relations, and it further diminishes hope of Huawei phones regaining Google services any time soon.

Huawei dares US to share evidence of alleged crimes: The US government’s formal indictment contained serious legal accusations against Huawei, but it didn’t provide much evidence to support those claims. Huawei maintained its innocence, telling the US to make any of its evidence against the company public. “Don’t hide it, don’t be shy. Publish it, let the world see it,” said Huawei’s cybersecurity chief John Suffolk.

Thursday, February 20, 2020:

US government could restrict Huawei’s access to smartphone chipsets: Further sanctions by the Trump administration could restrict Huawei’s access to smartphone chipsets. The proposal aims to sever the company’s business relationship with chipmakers like Taiwan’s TSMC, one of Huawei’s main chip suppliers. Interestingly, a remark from President Trump insinuates he isn’t in favor of clamping down on Huawei’s supply of processors.

Wednesday, February 20, 2020:

Google still wants to work with Huawei: Android and Google Play Vice President Sameer Samat says Google has applied to the US government to resume business dealings with Huawei. If the US government approves this application, Google should be free to offer Google Mobile Services and other services on Huawei devices. There is no word on when we can expect the government to either approve or reject Google’s application.

Monday, March 2, 2020:

Proof emerges that Huawei violated trade sanctions: . obtained proof that Huawei engaged in a trade deal with Iran in 2010 involving the sale of computer parts and other technology originating in the United States. The sale included physical technology products created by Hewlett-Packard, Microsoft, Symantec, and Novell which would directly violate US trade sanctions. The proof of this deal comes in the form of two packing lists and other documented correspondence between Huawei and an Iranian company called Mobile Telecommunication Co. of Iran (MCI, or sometimes MCCI). If these documents get verified by other parties, they could become evidence used against Huawei in the current trade ban dispute.

What will happen with Huawei next?

Stay tuned to Android Authority to find out.