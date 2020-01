La décision de l’UE de forcer l’USB-C sur les smartphones est une mauvaise idée avec de bonnes intentions

Ceux d’entre nous qui utilisent des smartphones depuis plusieurs années savent à quel point la transition entre les chargeurs propriétaires vers Micro-USB et enfin vers USB-C a été frustrante. Et même si la plupart des téléphones sont passés à l’USB-C, il existe encore de nombreux avantages importants avec Micro-USB – pour ne rien dire de l’utilisation continue d’Apple de Lightning. L’Union européenne en a marre de cela et s’efforce d’unifier tous les appareils portables sur le port USB-C. C’est une très bonne décision à bien des égards, mais sa mise en œuvre ne sera pas sans compromis.

La normalisation sur USB-C réduira immédiatement le gaspillage du chargeur et des câbles car ils sont réutilisés pour plusieurs appareils.

L’UE a essayé les choses «facilement» en 2014 avec une initiative volontaire qui a tenté d’obliger les entreprises de smartphones (et autres appareils portables) à standardiser leurs ports de charge; bien que USB-C n’ait pas été nommé spécifiquement. Mais les résultats “n’ont pas atteint les objectifs des colégislateurs” – notamment, les entreprises ne semblaient pas adopter l’USB-C plus rapidement dans l’UE qu’elles ne l’ont fait ailleurs dans le monde, et il existe encore de nombreux nouveaux appareils livrés sans. .

Les avantages sont au moins doubles. L’objectif principal de l’UE est de réduire les déchets électroniques, où les chargeurs mis au rebut génèrent 51 000 tonnes de déchets par an. Son hypothèse est qu’en normalisant les ports et les câbles de charge, un plus grand nombre d’entre eux peuvent être réutilisés pour d’autres appareils plutôt que mis de côté.

L’avantage le plus évident pour les consommateurs est de savoir avec certitude que chaque appareil que vous avez utilise la même prise.

Bien sûr, cela ne résoudra pas complètement le problème des déchets; ce n’est pas parce qu’un chargeur et / ou un câble est compatible avec un téléphone ou un autre appareil portable qu’il aura la dernière norme de charge ou les vitesses que vous désirez. Cependant, cela aiderait à allonger considérablement le cycle de vie de ces appareils lorsqu’ils progressent le long de la chaîne vers des chargeurs secondaires et sont utilisés comme outils pratiques.

Et il y a l’avantage le plus clair pour les consommateurs finaux: si tout utilise le même port et le même câble, vous n’avez pas à faire face à une incertitude ou à une frustration quand il s’agit de charger vos appareils ou d’obtenir un chargeur de n’importe quelle source. C’est le rêve que nous voyons tous depuis que l’USB-C a commencé à arriver sur les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Et nous nous sommes rapprochés du monde idéal avec l’USB-C utilisé dans des applications non mobiles et de nouvelles technologies de chargeur comme GaN qui permettent aux petites briques de charge de fournir des quantités incroyables d’énergie pour une large gamme d’appareils.

Mais obliger chaque entreprise – par une sorte de mesure réglementaire, que l’UE n’a pas encore définie – à utiliser l’USB-C n’est pas nécessairement une victoire pour toutes les parties.

Apple a fourni un contrepoint critique à toutes les discussions jusqu’à ce point: dans son commentaire de 2018 sur la mise en œuvre proposée de ce règlement, il a déclaré: “Les réglementations qui favoriseraient la conformité sur le type de connecteur intégré à tous les smartphones gèlent l’innovation plutôt que de l’encourager. . “

Apple a évidemment intérêt à arrêter de telles réglementations, car il a un contrôle complet sur sa propre interface de charge avec le câble Lightning. Mais ce commentaire soulève un point important: si tout le monde doit utiliser l’USB-C, cela peut être une excellente idée en ce moment; mais à un moment donné, il commencera à se sentir vieux comme n’importe quel autre port. Et l’exigence de mettre l’USB-C dans chaque appareil portable pourrait limiter la volonté des entreprises de développer de nouveaux connecteurs – et même des normes de prochaine génération. Oui, certains ports propriétaires sont développés uniquement pour créer un système dans lequel une entreprise contrôle l’ensemble de l’écosystème des appareils de connectivité; mais nous ne savons pas nécessairement où le port, le chargeur et la technologie des câbles pourraient aller à l’avenir.

Les avantages à court terme sont énormes; mais à long terme, cela pourrait ralentir le développement de ports améliorés.

C’est un peu théorique, mais il y a des problèmes évidents avec le forçage de la normalisation sur USB-C à court terme. Les entreprises n’utilisent pas de micro-USB ou d’autres connecteurs propriétaires simplement parce qu’elles ne se soucient pas des consommateurs … elles l’utilisent parce qu’elle est moins coûteuse à mettre en œuvre, meilleure pour leur conception matérielle, continue de s’appuyer sur leur écosystème de produits existants, ou une combinaison des trois. Les téléphones avec USB-C sont plus chers à fabriquer que les micro-USB. Et dans le cas d’Apple, cela pourrait entraîner la transition d’un nombre insondable d’appareils vers un nouveau port avant que la société n’en ait l’intention.

Il est clair qu’il n’y a pas de solution miracle ici. En obligeant les entreprises à utiliser l’USB-C, les consommateurs ont clairement gagné en compatibilité croisée des appareils et en ouvrant la possibilité de charger n’importe quel appareil avec n’importe quel chargeur. Et la société se porte mieux chaque fois que nous pouvons réduire la quantité de déchets électroniques superflus dont nous accablons le monde. Mais franchement, nous avons déjà fait beaucoup de progrès vers la normalisation sur USB-C sans aucune sorte de réglementation jusqu’à présent. Et il est facile de voir comment le fait de forcer la normalisation sur un seul port pourrait ralentir le développement de la prochaine génération de solutions de charge et de données.

