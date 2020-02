La décision de rouvrir les magasins Apple en Chine sera prise la semaine commençant le 10 février

Un message envoyé aux employés d’Apple en Chine semble suggérer qu’une décision sur la réouverture des magasins de détail d’Apple en Chine sera prise la semaine prochaine.

Selon MacGeneration, Deirdre O’Brien a envoyé une lettre aux employés indiquant:

Nous travaillons à la réouverture des bureaux et des centres de contact d’Apple en Chine la semaine prochaine. Nous reconnaissons que les restrictions relatives aux déplacements personnels et aux déplacements sont en cours et que les écoles sont fermées à de nombreux endroits, et les gestionnaires travailleront avec leurs équipes pour offrir un soutien supplémentaire. Vous recevrez sous peu une communication de suivi contenant plus d’informations.

En ce qui concerne les magasins de détail, elle a déclaré:

Les magasins de détail d’Apple travaillent activement à la réouverture à une date qui sera déterminée la semaine prochaine. Un nettoyage supplémentaire, des protocoles de santé et des restrictions locales autour des espaces publics seront pris en compte dans cette décision. Les équipes de vente au détail recevront des mises à jour de leurs responsables sur la date d’ouverture de leur magasin et sur les autres mesures de soutien que nous prenons.

Actuellement, les sites Web des magasins notent qu’ils seront fermés jusqu’au 9 février, avec une réouverture prévue le 10 février.

La date de réouverture devant être “déterminée la semaine prochaine”, cela pourrait bien indiquer qu’Apple prévoit de garder ses magasins fermés plus longtemps que prévu. O’Brien a conclu en disant:

Alors que nous travaillons ensemble pour reprendre progressivement le travail au cours des prochaines semaines, votre bien-être est notre première priorité. Nous sommes profondément reconnaissants à tous d’avoir affronté cette période difficile avec la plus grande empathie et compréhension.

La nouvelle suit de près la révélation selon laquelle les employés de Foxconn dans l’usine d’iPhone d’Apple à Shenzhen ont été avisés de ne pas retourner au travail le 10 février en raison de préoccupations concernant le coronavirus.

La situation reste très fluide dans le pays.