La demande des fournisseurs pour le nouveau mécanisme de ciseaux d’Apple est «positive»

DigiTimes rapporte que les fournisseurs accélèrent la production du nouveau clavier Magic d’Apple avec un mécanisme de commutateur à ciseaux malgré les problèmes de coronavirus.

Selon le rapport:

Les fournisseurs engagés dans la chaîne d’approvisionnement des nouveaux produits d’Apple comprenant son clavier magique à interrupteur à ciseaux redessiné augmentent la production et n’ont vu aucune réduction des commandes malgré les inquiétudes concernant le coronavirus, selon des sources de la chaîne d’approvisionnement en amont.

Les nouveaux iPad Pros d’Apple de 11 et 12,9 pouces récemment commercialisés prennent tous deux en charge le Magic Keyboard, qui sera disponible en mai à 299 $ US pour le modèle 11 pouces et à 349 $ US pour le modèle 12,9 pouces, ont indiqué les sources.

Le nouveau MacBook Air d’Apple de 13,3 pouces est également nativement équipé du Magic Keyboard. Jusqu’à présent, Apple a un total de quatre machines qui ont utilisé le nouveau design du clavier, ont indiqué les sources.

Contrairement à l’inquiétude suscitée par l’épidémie et l’impact sur l’offre et la demande des produits Apple, il semble que la demande de tablettes et d’ordinateurs portables ait augmenté, car de plus en plus de personnes choisissent de rester à la maison pour travailler et étudier, ce qui a stimulé les commandes d’Apple.

Meilleurs sites Web d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Selon le rapport, Apple n’a coupé aucune commande pour 2020 de sa chaîne d’approvisionnement en amont. Récemment, Apple a annoncé un tout nouveau MacBook Air, ainsi qu’un nouvel iPad Pro et un Magic Keyboard avec trackpad. Le nouveau Macbook Air d’Apple et le nouveau Magic Keyboard sont dotés du mécanisme de ciseaux remanié d’Apple, Magic Keyboard, qui a fait ses débuts dans le MacBook Pro 16 pouces l’année dernière.

Obtenez-les pendant qu’ils sont chauds

Nouveau Apple iPad Pro

Disponible en précommande dès maintenant, sortira le 25 mars.

Les tout nouveaux modèles iPad Pro d’Apple sont livrés avec de nouvelles puces A12Z Bionic, un appareil photo 12MP, une vidéo 4K, un capteur LiDAR pour AR et la prise en charge d’un trackpad ou d’une souris avec iPadOS 13.4.