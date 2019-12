La démo de Final Fantasy 7 Remake sera bientôt disponible grâce à la fuite de la liste

Si vous avez hâte de mettre la main sur Final Fantasy 7 Remake, vous avez de la chance, car il semble maintenant qu'une démo est en cours. Gamestat, un site qui a également récemment divulgué le remake de Resident Evil 3, a révélé une liste de la démo. Gamestat vérifie PSN pour les nouvelles listes et les téléchargements, attrapant parfois des choses avant qu'elles ne soient officiellement annoncées. Bien qu'il n'y ait pas de date possible pour le lancement de cette démo, il existe des listes pour l'Amérique, l'Asie, l'Europe et le Japon.

Nous devrons attendre et voir quand (ou si) la démo est officiellement annoncée mais il est très peu probable que quelque chose ne se passe pas ici. Chaque fois que la démo est révélée, nous nous assurerons de fournir une mise à jour. En attendant, vous pouvez consulter quelques rendus de personnages et illustrations récemment publiés pour le jeu, montrant Sephiroth, Shiva et d'autres.