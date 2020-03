La dernière mise à jour de la liste des accessoires HomeKit d’Apple révèle une nouvelle sonnette, une nouvelle prise et un nouveau chauffage

Source: RioHeating

Que souhaitez-vous savoir

Apple a mis à jour sa liste d’accessoires HomeKit avec plusieurs nouveaux appareils.

Une sonnette vidéo, un radiateur intelligent et une nouvelle prise intelligente intérieure seront bientôt disponibles.

Les nouveaux produits HomeKit seront disponibles sur plusieurs marchés.

Apple a révélé l’existence de plusieurs nouveaux accessoires HomeKit grâce à une récente mise à jour de sa liste d’accessoires. Les nouveaux accessoires comprennent le premier radiateur HomeKit au monde de RioHeating, une sonnette vidéo de Yobi et une prise intelligente compacte de Meross.

Source: RioHeating

L’ajout de l’ARC Heater à la liste d’Apple a été annoncé par RIOHeating, basé au Royaume-Uni, via Reddit. On ne sait pas grand-chose sur le radiateur ARC pour le moment, à part qu’il se connecte directement à HomeKit via Wi-Fi et qu’il arbore un petit écran LCD. Le radiateur ARC peut également fonctionner avec plusieurs unités dans une maison grâce au contrôle de température de zone, et il ne nécessite aucun câblage via une conception enfichable.

Le prix et une date de sortie exacte en avril n’ont pas encore été communiqués, bien que les acheteurs potentiels puissent utiliser un formulaire pour demander des informations supplémentaires une fois qu’elles seront disponibles.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Source: Yobi

Ensuite, la sonnette vidéo Yobi B3, qui a été repérée pour la première fois par HomeKit News, provient de l’équipe derrière la gamme iBaby de caméras connectées, et est disponible en pré-commande maintenant après une campagne kickstarter à la fin de l’année dernière.

La sonnette vidéo Yobi B3 est livrée dans une conception de sonnette vidéo à montage en surface plus traditionnelle, avec une finition dorée unique. La sonnette prend en charge les agrafes telles que la vidéo HD 1080p, la vision nocturne infrarouge, l’audio bidirectionnel et la résistance aux intempéries. Les spécifications complètes comprennent:

Apple HomeKit activé

Vidéo Full HD 1080p avec champ de vision de 180 °

Haut-parleurs audio bidirectionnels avec suppression du bruit d’écho

Capteurs de mouvement PIR intelligents

Vision nocturne infrarouge

Résistant aux intempéries

Imperméable

Compensation de contre-jour facial

La sonnette vidéo B3 de Yobi est actuellement répertoriée pour 199 $ directement auprès de la société, mais une date de sortie exacte n’a pas encore été communiquée. On ne sait pas non plus si l’appareil photo prend en charge la fonctionnalité HomeKit Secure Video d’Apple.

Source: Meross

Enfin, le deuxième accessoire intelligent compatible avec HomeKit de Meross, le MSS110HK Smart Plug Mini, est déjà répertorié sur Amazon, mais ne peut pas être acheté pour le moment. La prise miniature, qui semble venir dans un pack de 2, offrira aux fans de HomeKit une autre option conviviale pour l’automatisation de leur maison.

Meross est entré dans l’arène HomeKit à la fin de l’année dernière avec sa prise extérieure intelligente MSS620HK, qui offre des prises doubles pour environ la moitié du prix de son concurrent le plus proche. La dernière prise intelligente est destinée à l’intérieur et sa conception compacte permet d’en utiliser 2 dans la même prise.

La taille compacte vous permet d’empiler deux Mini Smart Plugs dans la même prise.

Allumez / éteignez les appareils de n’importe où à tout moment avec votre application Meross.

Maximum 15 ampères et 15 A x 120 V = 1800 watts d’appareils autorisés aux États-Unis / CA / JP.

Fonctionne avec Apple HomeKit *, Amazon Alexa, Google Assistant, Line Clova, SmartThings et IFTTT.

Créez des programmes d’activation / désactivation ou définissez la routine de minuterie d’arrêt automatique pour qu’elle fonctionne automatiquement.

Fonctionne avec le WiFi que vous avez déjà. Aucun hub requis.

En plus de la prise en charge de HomeKit, le MS1110HK fonctionne avec Alexa d’Amazon et l’Assistant Google via Wi-Fi sans hub. Puisqu’il fonctionne sans hub, Meross note que pour contrôler la prise à distance, un hub HomeKit tel qu’une Apple TV ou HomePod est requis.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.