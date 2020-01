La dernière mise à jour Fortnite pour iOS apporte le mode 120fps à l’iPad Pro 2018

La dernière mise à jour d’Epic Games pour la version iOS du célèbre titre de bataille royale Fortnite qui permet aux propriétaires d’iPad Pro d’exécuter le jeu à 120 images par seconde.

Les propriétaires de iPad Pro souhaitant profiter au maximum du taux de rafraîchissement élevé de l’écran Pro Motion pour des performances plus fluides peuvent trouver le mode 120 ips dans l’écran des paramètres de Fortnite.

L’activation du mode se fait au détriment de la qualité visuelle et baisse automatiquement la résolution et fixe les paramètres visuels à “moyen”, ce qui correspond aux autres limites du jeu de “élevé” à 60fps et “épique” à 30fps.

Malgré cette limitation, un ‌iPad Pro‌ exécutant Fortnite peut désormais battre les performances des consoles de génération actuelle comme la PS4 et la Xbox One, qui sont limitées à 60 images par seconde.

Également dans la dernière mise à jour v11.40.1, les boutons de la manette sont désormais pris en charge sur iOS 13 et supérieur.

Fortnite sur iOS est devenu une alternative mobile populaire au jeu PC et console, offrant aux utilisateurs la possibilité de jouer au mode “Battle Royale” bien connu lors de leurs déplacements.

Fortnite a d’abord été lancé en version bêta sur iOS en mars 2018, puis s’est étendu à grande échelle en avril de la même année. Les applications pour smartphone sont entièrement axées sur le mode PvP Battle Royale de Fortnite, mais les versions console et bureau du jeu incluent également un mode PvE appelé Save the World.

Fortnite est un jeu gratuit disponible en téléchargement sur l’App Store. [Direct Link]

.