La dernière vente d’Apple propose des films de copains, plus à partir de 5 $, plus 1 $ de location

La vente de films de cette semaine chez Apple se concentre sur les films «copains» avec des prix 8 $ à travers une variété de genres. Vous trouverez également une sélection de 5 $ films, qui feront tous partie intégrante de votre collection. Cette semaine 1 $ La location HD est également présentée ci-dessous aux côtés de tous nos meilleurs choix.

Offres de films de copains

Autres offres notables

Cette semaine 1 $ La location HD est Freaks, qui coûte généralement 5 $ ou plus dans des services concurrents. Étoiles Emile Hirsch, Bruce Dern et Lexy Kolker, et a actuellement une note positive de 86% Rotten Tomatoes.

