La dernière version bêta de Gboard est plus rapide, avec une meilleure prise en charge de l’écriture manuscrite

Le Gboard de Google est l’un des meilleurs claviers Android sur le marché. C’est également le clavier par défaut sur de nombreux téléphones, ce qui signifie que vous l’utilisez probablement sur votre téléphone en ce moment. Et bien que les claviers ne soient pas les applications les plus sophistiquées, ils sont certainement parmi les plus importants, sous-jacents à nos interactions avec presque toutes les autres applications.

Parce que nous sautons dedans et sortons tout le temps, il est essentiel d’avoir un clavier performant et qui ne prend pas beaucoup de temps à charger. C’est pourquoi Google, avec la dernière version bêta de Gboard (via Android Police), revient aux bases et se concentre sur l’amélioration des temps de démarrage et la réduction de la latence du clavier, de sorte que votre entrée est enregistrée dès que vous appuyez sur une touche.

En outre, pour ceux qui préfèrent l’écriture manuscrite au lieu de taper, Google étend également les fonctionnalités de Gboard à cet égard. Avec la nouvelle version bêta, la saisie manuscrite en anglais prend désormais en charge les corrections d’orthographe, ainsi que les prédictions du mot suivant, tout comme le clavier de saisie.

De plus, alors que Gboard prend déjà en charge l’écriture manuscrite pour une multitude de langues, la société continue de travailler à l’amélioration de l’accès à la technologie en ajoutant le tibétain comme l’une des langues prises en charge pour l’écriture manuscrite.

Google devrait éventuellement pousser les mises à jour vers la version stable, mais si vous souhaitez mettre immédiatement la main sur les nouvelles fonctionnalités, vous pouvez aller de l’avant et vous inscrire à la version bêta de Gboard ici.

Plus tôt dans le mois, Google a également proposé une mise à jour plus légère du clavier appelée “ Emoji Kitchen ” qui vous permet de mélanger et d’assortir des emoji pour certaines créations vraiment hilarantes. Je ne sais pas si un emoji caca avec des cœurs implique de l’amour ou du dégoût, mais de toute façon, vous pouvez maintenant l’envoyer à votre autre significatif et essayer de le découvrir.

