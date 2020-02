La dernière version bêta de Gboard réduit la latence du clavier et étend la prise en charge de l’écriture manuscrite

Gboard n’a cessé d’augmenter ses fonctionnalités et son support à chaque mise à jour, et la dernière version bêta poursuit cette tendance en introduisant la prédiction de mots et la correction orthographique pour la saisie manuscrite, ainsi qu’une mise en page pour l’écriture manuscrite en tibétain.

La prise en charge de l’écriture manuscrite s’est rapidement étendue à d’autres langues, avec plus de 200 prises en charge l’année dernière. Avec l’ajout de la langue tibétaine, il ne semble pas prévu de ralentir ce soutien.

QUOI DE NEUF

• Améliorations de la latence du clavier et du temps de démarrage

• Active les bordures du clavier pour les tablettes

• Ajoute la prise en charge de la prédiction du mot suivant et de la correction orthographique pour les claviers d’écriture manuscrite pour une saisie plus rapide. (États-Unis uniquement)

• Ajoute la prise en charge de la mise en page de l’écriture manuscrite pour le tibétain

Toute amélioration de la latence et du temps de démarrage est une aubaine, et l’ajout de fonctionnalités pour les utilisateurs de tablettes est un signe prometteur des choses à venir. Si vous souhaitez essayer ces fonctionnalités ou fournir des commentaires, vous pouvez vous inscrire à la version bêta de Gboard ici.