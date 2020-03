La dernière version bêta de Google Messages dispose de son propre outil de balisage d’image

Après avoir tué quelques tentatives antérieures de conquête du marché des applications de chat, Google a décidé de développer Messages à plein régime. Grâce aux riches services de communication (RCS) déployés dans de plus en plus de pays, l’application SMS se prépare à devenir un remplacement possible de WhatsApp ou Facebook Messenger pour de nombreuses personnes. Dans cet esprit, un simple éditeur de balisage d’image ne devrait pas manquer dans le service, et Google semble penser la même chose. Il teste actuellement un outil de balisage dans l’application.

Pour accéder à l’éditeur, vous devez utiliser la version 5.9 de Messages. Si vous l’avez, joignez une image à un texte et appuyez dessus avant de l’envoyer. Vous verrez un aperçu de la photo et une option pour la modifier dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra d’ajouter à la fois du texte et des annotations, similaires à ceux disponibles dans l’éditeur de balisage de Google Photo. Vous pouvez utiliser un surligneur transparent, un crayon ou un Sharpie, tous disponibles en neuf couleurs. Bien que vous ne puissiez pas changer la police du texte que vous ajoutez aux images, vous pouvez également choisir parmi l’une de ces couleurs. Une fois que vous avez terminé de taper et que vous avez quitté l’éditeur de texte, vous pouvez déplacer vos mots à votre guise en maintenant et en relâchant.

La gauche: Deux options dans le coin supérieur droit. Milieu: Annotations de texte. Droite: Surligneur, Sharpie et crayons.

Vous pouvez obtenir la version 5.9 de Messages en vous inscrivant à la version bêta sur le Play Store. Gardez à l’esprit que la fonctionnalité est encore un peu instable et se bloque parfois, vous pouvez donc utiliser une autre application pour les annotations et attendre que l’éditeur de messages se stabilise avant de vous y fier exclusivement.

Merci: Nick Cipriani et Matthew B