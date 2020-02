La dernière version bêta de OneNote est livrée avec une bascule de mode sombre (téléchargement APK) (Mise à jour)

Les modes sombres deviennent de plus en plus populaires de nos jours. Non seulement ils ont l’air cool, ils peuvent également économiser la batterie sur les écrans AMOLED, car ils limitent le nombre de pixels qui doivent être allumés. De nombreuses applications ont commencé à proposer des schémas plus sombres, et à la demande générale, Microsoft travaille sur un pour OneNote, qui sera disponible sur toutes les plateformes.

Il y a environ un an, la société a annoncé qu’elle révisait son application de prise de notes avec de nouvelles fonctionnalités qui la rendraient plus facile à utiliser. Il a également laissé entendre qu’une navigation remaniée est à venir, ainsi que des changements visuels. Ceux-ci devaient être déployés sur toutes les plateformes sur lesquelles l’application est disponible, y compris Android.

Cependant, la société n’a rien mentionné à propos d’un mode sombre à l’époque, jusqu’à ce qu’une version d’aperçu de Windows apparaisse avec un thème de nuit pleinement fonctionnel. Ce mode assombrit tous les éléments visuels à l’exception de l’arrière-plan de la feuille, qui reste blanc – du moins pour le moment. Fait intéressant, les paramètres sont enregistrés dans le compte Microsoft de l’utilisateur et transfèrent les plates-formes, ce qui signifie que l’activation du mode sombre sur votre ordinateur l’appliquera également sur votre téléphone.

Laura Butler, vice-présidente des notes et des tâches de Microsoft, a reconnu que la fonctionnalité existe, sans même être largement disponible en interne. Nous espérons qu’il sera bientôt publié, bien qu’il ne soit pas clair si les utilisateurs de Windows pourront en profiter en premier ou si Microsoft le déploiera sur tous les systèmes d’exploitation en même temps. Nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur le thème sombre de OneNote et sa disponibilité.

Le mode sombre dans OneNote apparaît maintenant pour certains utilisateurs sur Android, mais c’est une mise à jour côté serveur sur la dernière version bêta de l’application. Il n’y a pas de bascule manuelle pour l’activer ou le désactiver, donc vous l’avez ou non. Il est également clairement en cours de développement, car vous trouverez de nombreuses instances de texte noir sur fond sombre. Merci, Olanrewaju et Divyanka!

Vivez pour tout le monde sur la bêta

Jusqu’à présent, le mode sombre de OneNote a évidemment été un travail en cours, mais il semble que Microsoft est presque prêt à prendre le nouveau thème dans la version stable de OneNote. Dans la dernière version bêta (version 16.0.12527.20120), le schéma de couleurs adapté à la nuit semble être presque terminé et a reçu sa propre place dans les paramètres où vous pouvez l’activer et le désactiver ou lui dire de suivre le système.

Vous pouvez obtenir la version bêta en rejoignant le programme de test de Microsoft sur le Play Store ou en la téléchargeant depuis APK Mirror.