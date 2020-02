La détection d’accident de voiture Pixel 4 peut désormais être téléchargée sur des pixels plus anciens grâce à Android 11 Preview

Le premier aperçu de développeur d’Android 11 n’a pas seulement révélé un barrage de nouvelles fonctionnalités système et de modifications à explorer. Il a également inauguré une version dogfood de l’application Personal Safety qui peut activer la détection d’accident sur les téléphones Pixel en dehors des 4 et 4 XL. Voici comment charger l’application et la faire fonctionner:

Tout d’abord, vous devez télécharger la version de l’application Personal Safety “1.1.286909525.dogfood beta” d’APK Mirror et l’installer – il s’agit de la version fournie avec la prévisualisation Android 11, maintenant extraite et prête à être partagée. Ensuite, suivez les invites pour ajouter vos contacts d’urgence qui seraient avertis si vous deviez avoir un accident. Remplissez ensuite toute information médicale pertinente pour aider les premiers intervenants à comprendre votre profil de santé.

Ensuite, cliquez sur le rouage des paramètres dans le coin supérieur gauche de l’écran. De là, vous verrez une section “Conduite” avec un onglet qui dit “Détection d’accident de voiture”. Sélectionnez cela, activez la fonction et vous êtes prêt à partir!

Nous n’avons pas activement tenté de détruire une voiture lors du test de l’application Personal Safety avec détection de collision, mais nous avons réussi à l’activer sur un Pixel 3a XL. Nous avons également pu utiliser le bouton de démonstration intégré qui nous a guidés à travers une simulation de crash numérique, et tout s’est déroulé sans accroc.

Si vous souhaitez essayer l’application de sécurité personnelle par vous-même, vous pouvez télécharger la version “1.1.286909525.dogfood beta” sur APK Mirror ici. Gardez à l’esprit que l’application ne fonctionnera toujours pas sur les téléphones non Pixel.