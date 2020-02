La diapositive pour Reddit a été expulsée du Play Store alors qu’un problème de classification par âge se transforme en violation de la politique de contenu bidon

Slide for Reddit est un client Reddit tiers, multiplateforme et open source assez populaire. À mon humble avis, c’est le meilleur (pas @ moi), mais les fans de l’application ont peut-être remarqué qu’elle a disparu du Play Store au cours des deux derniers jours. Il s’avère que le développeur a rencontré un petit problème avec la note de l’application, qui, grâce au soutien des développeurs stéréotypé terrible de Google, a rapidement explosé en une suspension complète du compte du développeur.

Le problème a commencé jeudi lorsque l’application a été supprimée du Play Store en raison d’un problème de classification par âge: les métadonnées de l’application ont répertorié le public cible comme “17+” plutôt que “18+”. C’est une petite distinction, mais importante (et juste) selon les politiques du Play Store. À la suite d’un examen, Google a signalé l’application pour suppression automatique du Play Store. Le développeur a ensuite soumis à nouveau les détails corrigés à Google, et tout aurait dû être résolu avec bonheur, avec seulement une petite interruption pour les utilisateurs de l’application jusqu’à ce qu’il soit à nouveau disponible via le Play Store.

… cette application est un client Reddit qui affiche le même contenu que tous les autres clients Reddit, mais pour une raison quelconque, elle a été ciblée pour être supprimée en fonction de ce contenu.

Malheureusement, Google a profité de l’occasion pour suspendre complètement le compte du développeur, affirmant qu’il avait violé la politique de contenu violent du Play Store. Gardez à l’esprit que cette application est un client Reddit qui affiche le même contenu que tous les autres clients Reddit, mais pour une raison quelconque, elle a été ciblée pour être supprimée en fonction de ce contenu. Comme avec tous les autres clients Reddit, par défaut, il n’affiche même pas le contenu NSFW – tant qu’il est marqué comme tel sur Reddit.

Malheureusement pour les fans de Slide for Reddit, le développeur est actuellement coincé dans une vague d’appels concernant la décision de Google, et ceux d’entre nous qui utilisent l’application, ou même ont payé la version premium, n’ont pas de chance si nous voulons la retirer de le Play Store. Heureusement, il existe des méthodes de distribution d’applications moins arbitraires et draconiennes, et vous pouvez toujours télécharger Slide for Reddit à partir de APK Mirror et FDroid – une alternative open source au Play Store que nous devrions probablement retenir.

Ce n’est pas la première fois que les terribles politiques de Google Play Store et le faible soutien des développeurs échouent, ce qui affecte à la fois les clients et les créateurs d’applications. Quelle que soit la cause de ces problèmes répétés, Google peut et doit faire beaucoup mieux.

Lorsqu’on lui a demandé si le développeur souhaitait nous fournir une déclaration spécifique, on nous a donné ce qui suit:

Slide for Reddit est un aliment de base de la communauté Reddit depuis cinq ans, et cette semaine Slide a été supprimé du Google Play Store en raison d’une violation apparente de la politique de contenu de Google. J’ai fait appel de la décision et je suis en train de suivre tous les processus disponibles pour résoudre cette situation et récupérer Slide sur le Google Play Store. Un grand merci à la communauté Slide pour le soutien et la patience pendant cette période.

Le développeur se concentrant actuellement sur la version iOS de l’application (ainsi que sur les développements réels détaillés dans un article sur le sous-programme de l’application), la version Android de Slide for Reddit n’a pas vu beaucoup de mises à jour au cours de l’année dernière, mais c’est toujours une application largement utilisée, avec plus de 100 000+ téléchargements sur le Play Store. Espérons que Google puisse corriger son erreur concernant l’application et rétablir bientôt le compte du développeur et la liste Slide for Reddit Play Store.