La diffusion en direct de Bachelor 2020: Comment regarder la saison 24 en ligne de n’importe où

La franchise Bachelor a diverti les téléspectateurs aimés pendant près de deux décennies, laissant une traînée de sorties de limousine remplies de larmes tout en étant également responsable de plusieurs mariages télévisés. Maintenant dans sa 24e saison, l’homme chanceux qui distribue les roses cette fois-ci est le pilote de Delta Airlines, Peter Weber, qui fera de son mieux pour trouver THE ONE parmi 30 femmes pleines d’espoir.

Les fans à long terme de The Bachelor et de ses retombées seront enracinés pour Peter dans une large mesure – le joueur de Virginie de 28 ans a eu le cœur brisé lors de la saison de The Bachelorette l’année dernière, après avoir été jeté par l’ancienne Miss Alabama Hannah Marron.

Nous sommes déjà un bon moyen de traverser la saison 24 de The Bachelor et jusqu’à présent, la course a été assez cahoteuse pour Peter et les femmes en lice pour son cœur, avec des rencontres en tête-à-tête maladroites et un certain nombre d’éliminations dramatiques.

Maintenant, en ce qui concerne les quatre derniers prétendants, le versement de cette semaine voit Peter essayer de faire bonne impression avec les familles d’Hannah Ann, Kelsey, Madison et Victoria F pendant les dates toujours tendues de la ville natale de l’émission. Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir un flux en direct de The Bachelor 2020, peu importe où vous êtes dans le monde avec notre guide ci-dessous.

Le Bachelor 2020: où et quand?

Le Bachelor est diffusé lundi via ABC à 20 heures. heure locale aux États-Unis, chaque épisode dure normalement une heure, mais la durée de l’épisode a parfois varié énormément cette année (la première de la saison a duré un marathon de trois heures).

Regardez The Bachelor 2020 en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur la façon dont les fans de téléréalité américains, britanniques, australiens et canadiens peuvent regarder l’émission plus loin dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder The Bachelor en direct, mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes lorsque vous tenterez de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle est susceptible d’être bloquée géographiquement.

C’est là qu’un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

C'est là qu'un VPN (Virtual Private Network) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour celui qui est de retour dans votre pays d'origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l'avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options, et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d'utilisation.

ExpressVPN

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder The Bachelor. Profitez de cette offre maintenant!

Comment regarder The Bachelor 2020 en ligne aux États-Unis exclusivement sur ABC

ABC est la maison de The Bachelor et le service en ligne du diffuseur, ABC GO diffusera chaque épisode en direct et offrira la diffusion VOD gratuite de toutes les émissions populaires du réseau. Si vous n’êtes pas abonné au câble et que vous n’avez pas d’antenne, il existe un certain nombre d’autres alternatives de streaming pour regarder la quête d’amour de Peter Weber se dérouler.

Hulu avec TV en direct – 44,99 $ par mois

– En plus de vous donner accès à ABC, le service comprend ses propres Hulu Originals et prend en charge une grande variété d’appareils de streaming.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois

– Les forfaits de base de 20 $ par mois de Sling TV pour Blue et Orange incluent ABC. Si vous êtes un nouveau client, vous pouvez obtenir le premier mois gratuit.

YouTube TV – 49,99 $ par mois

– YouTube TV vous donne accès à ABC ainsi qu’à d’autres chaînes de télévision et à un essai gratuit de 14 jours.

AT&T TV Now – 65 $ par mois

– Avec cela, vous obtenez également ABC et une variété d’autres canaux. AT&T propose un DVR gratuit de 50 heures pour enregistrer des émissions à regarder plus tard.

Hulu avec Live TV votre meilleur pari

En plus d’offrir Fox pour que vous puissiez voir de qui le baccalauréat pourrait tomber amoureux, Hulu avec Live TV dispose de 60 chaînes et d’une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande inclus. Vous obtenez un DVR personnel et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir de tous les appareils populaires, tels que votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox, etc.

Hulu

Branchez-vous et regardez le baccalauréat tomber amoureux au fur et à mesure, puis restez pour regarder plus facilement vos émissions de télévision préférées.

Diffusion en direct The Bachelor 2020 en direct au Canada

Il y a d’excellentes nouvelles pour les fanatiques du baccalauréat canadien – Citytv diffuse de nouveaux épisodes chaque semaine à 19 h. Est / 16 h Pacifique – c’est une heure entière avant que ABC diffuse l’émission aux États-Unis.

Vous pouvez regarder en ligne sur citytv.com ou via les applications citytv iOS ou Android.

Comment diffuser le Bachelor 2020 en direct au Royaume-Uni

Alors que The Bachelor est actuellement diffusé sur ITVBe au Royaume-Uni, c’est toute une saison derrière.

Sans date ni diffuseur confirmé pour la saison 24, si vous êtes un fan de téléréalité au Royaume-Uni, le seul moyen garanti de regarder la tranche 2020 de l’émission est d’utiliser un VPN comme indiqué ci-dessus et de syntoniser l’une des stations du monde entier. World montrant la saison 24. N’oubliez pas que la plupart des services de streaming payants nécessitent une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Diffusion en direct The Bachelor 2020 en direct en Australie

Comme au Royaume-Uni, aucun diffuseur ne diffuse actuellement la saison 24 Down Under, donc si vous êtes désespéré de regarder l’émission en tandem avec le public américain, vous devrez jeter un œil à notre guide VPN ci-dessus.

Diffusion en direct The Bachelor 2020 en direct en Nouvelle-Zélande

Contrairement à leurs voisins antipodéens, les fans de Bachelor en Nouvelle-Zélande peuvent obtenir leur dose chaque semaine alors que TVNZ diffuse la saison 24 en tandem avec les États-Unis, avec des épisodes sortis à 21 h. tous les mardis.

