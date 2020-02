La diffusion en direct de Voice 2020: Comment regarder la saison 18 en ligne de n’importe où

The Voice a diverti les fans de sa compétition de chant pendant près de deux décennies et la première de la saison 18 est là. Contrairement à d’autres spectacles de chant, il se distingue en faisant en sorte que des musiciens célèbres écoutent les candidats chanter à l’aveugle et qu’ils décident ensuite lesquels rejoindront leur équipe avec des juges se disputant des coéquipiers potentiels.

Source: NBC

La saison 18 de The Voice verra l’an dernier Blake Shelton, Kelly Clarkson et John Legend revenir en tant qu’entraîneurs tandis que Nick Jonas se joindra à l’émission en tant que l’un des plus jeunes entraîneurs à ce jour. Jonas remplira le siège laissé vacant par Gwen Stefani. Une fois de plus, Carson Daly sera l’hôte de l’émission.

En ce qui concerne les mentors d’équipe cette saison, Dua Lipa reviendra pour servir de mentor pour l’équipe Kelly, Bebe Rexha reviendra comme mentor pour l’équipe Blake, Ella Mai rejoindra l’équipe John comme mentor et Kevin et Joe Jonas seront les mentors pour Équipe Nick.

La saison 18 de The Voice comportera également deux changements majeurs. Pour la première fois dans l’histoire de l’émission, il n’y aura que trois semaines de spectacles en direct au lieu des cinq ou six habituelles. Cela signifie que chaque semaine sera importante pour les concurrents de cette saison. Les batailles devraient subir un changement majeur ainsi qu’au lieu de deux interceptions, cette saison, il y aura une interception et une sauvegarde similaire à la façon dont les rondes à élimination directe étaient formatées.

La nouvelle saison a commencé avec un épisode d’audition à l’aveugle de deux heures le lundi 24 février et la partie 2 sera diffusée le mardi 25 février.

Lisez la suite pour tous les détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de chaque épisode de The Voice: Saison 18 de n’importe où dans le monde en ligne.

The Voice Saison 18: Où et quand?

The Voice est diffusé sur NBC les lundi et mardi à 20 heures. Le lundi, le spectacle dure deux heures à partir de 20 heures. à 22 h et le mardi, il ne dure qu’une heure jusqu’à 21 heures.

Regardez The Voice en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Comment regarder The Voice en ligne aux États-Unis exclusivement sur NBC

Si vous voulez regarder la saison 18 de The Voice à la télévision aux États-Unis, vous pouvez le faire sur NBC et le réseau diffusera un épisode de deux heures tous les lundis et un épisode d’une heure tous les mardis à partir de 20 h. les deux nuits. Vous n’aurez pas non plus besoin d’un abonnement au câble pour regarder The Voice à la télévision, car une antenne en direct vous permettra de regarder NBC gratuitement. Vous pouvez diffuser en direct de nombreux épisodes passés de l’émission en ligne sur le site Web de NBC ou avec l’application NBC sur iOS, Android, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, smart TV ou Xbox.

Si vous n’êtes pas abonné au câble et n’avez pas d’antenne, il existe un certain nombre d’autres services de streaming, tous à des prix différents, pour vous aider à regarder The Voice en ligne.

fuboTV – 54,99 $ par mois – le plan standard de fuboTV comprend NBC ainsi que plus de 90 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également la possibilité de regarder deux flux simultanément et d’enregistrer jusqu’à 30 heures de contenu en utilisant la fonction DVR cloud du service.

Hulu avec Live TV – 44,99 $ par mois – Hulu avec Live TV vous donne accès à NBC et 66 autres chaînes de télévision en direct. Vous avez également accès aux propres Hulu Originals du service et vous pouvez enregistrer jusqu’à 50 heures de télévision en direct avec son stockage Cloud DVR.

Sling TV – 20 $ pour le premier mois – Le forfait SlingTV de SlingTV vous permet de regarder NBC sur certains marchés. Il a un prix de lancement de 20 $ pour le premier mois et monte ensuite à 30 $ par mois par la suite. Pour le prix, vous avez accès à 49 chaînes et pouvez regarder jusqu’à trois flux simultanément.

AT&T TV Now – 65 $ par mois – AT&T TV Now a un prix plus élevé que la plupart des services de streaming, mais c’est parce que votre plan comprend également HBO. Le service vous permet de regarder plus de 45 chaînes de télévision, dont NBC, et vous pouvez également enregistrer jusqu’à 20 heures de contenu à l’aide de son DVR cloud.

YouTube TV – 49,99 $ par mois – YouTube TV vous permet de regarder plus de 70 chaînes en ligne, y compris NBC et vous pouvez même enregistrer jusqu’à 9 mois de contenu en utilisant sa fonction DVR. Le service vous permet même de créer jusqu’à six comptes pour partager votre plan avec votre famille et trois flux peuvent être regardés simultanément.

Hulu avec Live TV est votre meilleur

En plus d’inclure NBC afin que vous puissiez suivre tout ce qui se passe sur la saison 18 de The Voice, Hulu with Live dispose de 60 chaînes et d’une bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande inclus. Vous obtenez un DVR personnel et pouvez accéder à la plate-forme de streaming à partir de nombreux appareils populaires, y compris votre téléphone, tablette, Roku, Fire TV, Xbox et plus encore.

Hulu

Regardez tous les chanteurs talentueux monter sur scène en temps réel avec Hulu. En plus de The Voice, il y a des tonnes d’autres grands spectacles disponibles à regarder également.

Diffusion en direct de The Voice en direct au Canada

Les fans canadiens de la version américaine de The Voice pourront regarder la dernière saison de l’émission sur CTV et la chaîne diffusera de nouveaux épisodes de la saison 18 tous les lundis et mardis à 20 h. sur CTV2. Vous pouvez également diffuser l’émission en ligne sur le site Web de CTV ou avec l’application CTV sur iOS, Android, Xbox, Samsung Smart TV ou Amazon fireTV.

Cependant, si vous préférez regarder la version française de The Voice (La Voix), vous pouvez diffuser gratuitement de nouveaux épisodes en direct sur TVA.

Comment diffuser The Voice en direct au Royaume-Uni

The Voice UK est actuellement dans sa 9e saison et les téléspectateurs pourront la regarder le samedi à 20h30. GMT sur ITV. Vous pouvez également diffuser The Voice UK en ligne gratuitement sur ITV Hub, mais vous devrez créer un compte.

Malheureusement, la version américaine de The Voice n’est pas diffusée au Royaume-Uni, donc si vous voulez voir toutes les performances cette saison, vous devrez utiliser un VPN comme indiqué ci-dessus et syntoniser l’une des stations américaines qui présente la saison 18.

Diffusion en direct de The Voice en Australie

Comme c’est le cas au Canada, au Royaume-Uni et dans d’autres pays du monde, il existe également une version australienne de The Voice et la nouvelle saison sera probablement diffusée dans quelques mois d’ici mai. Cependant, vous pouvez rattraper gratuitement les épisodes passés en visitant le service de streaming 9NOW de Nine Network, mais vous devrez créer un compte.

Malheureusement, les fans australiens de la version américaine de The Voice devront utiliser un VPN pour regarder la saison 18 car elle ne sera pas diffusée en dessous. Suivez simplement notre guide VPN ci-dessus et syntonisez un service de streaming qui montrera la dernière saison pour obtenir une diffusion en direct de The Voice en Australie.

