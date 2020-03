La disponibilité des iPhone et AirPods commence à s’améliorer partout dans le monde

L’un des domaines touchés par les affaires d’Apple pendant la pandémie de coronavirus a été sa chaîne d’approvisionnement, car les fabricants en Chine renvoyaient des employés chez eux pour se protéger contre la propagation du virus. Maintenant, il semble qu’au moins certains des produits Apple deviennent plus facilement disponibles à mesure que les employés retournent au travail et que la production recommence à augmenter.

Selon un nouveau rapport de Gene Munster de Loup Ventures, l’iPhone et les AirPod d’Apple constatent une disponibilité accrue. Plus précisément, le rapport a suivi la disponibilité de l’iPhone 11 de 64 Go, de l’iPhone 11 Pro de 64 Go, des AirPods Pro et des AirPod de deuxième génération. Le rapport indique qu’après avoir examiné l’offre dans treize pays, la disponibilité s’est considérablement améliorée au cours des deux dernières semaines.

L’iPhone, qui fonctionnait avec un retard de 6,7 le 4 mars, est maintenant en moyenne à deux jours pour être expédié. Les AirPods voient également une amélioration marquée. Les délais d’expédition sur les écouteurs sont désormais tombés à 7,4 jours, contre 10,6 jours lors de la dernière mesure le 4 mars.

Munster attribue la majeure partie de l’amélioration à une accélération de la production chinoise alors que les travailleurs commencent à reprendre leur travail. Il note qu’il y a un assouplissement actuel de la demande, mais estime que cela ne joue qu’un petit rôle dans la disponibilité des appareils.

“Dans le cas de l’offre de produits Apple au cours du mois dernier, la variable clé a été la fermeture de la fabrication et de l’assemblage en Chine … Dans les jours qui ont suivi l’annonce par Apple que le trimestre de mars serait inférieur aux attentes le 17 février, nous avons vu Les délais se prolongent. Dans les jours qui ont suivi le redémarrage de la fabrication en Chine, nous avons constaté une amélioration des délais. “

Apple a récemment fermé tous ses magasins de détail en dehors de la Grande Chine et a choisi de tenir sa conférence mondiale des développeurs entièrement en ligne en réponse à l’épidémie de COVID-19, donc cette amélioration est utile pour une entreprise qui va exécuter les commandes entièrement en ligne pour le futur proche.