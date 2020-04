La distanciation sociale peut devenir plus rigide pour éviter une augmentation des cas de coronavirus – .

Les lignes directrices sur l’éloignement social et les directives sur le maintien à la maison ont contribué à empêcher le coronavirus de se propager de manière agressive.

Des mesures de distanciation sociale plus rigides, cependant, peuvent être nécessaires pour vraiment voir une baisse permanente du nombre de cas de coronavirus.

Le nombre total de cas de coronavirus aux États-Unis a maintenant dépassé le million.

Alors que les directives sur le maintien à la maison et les lignes directrices sur l’éloignement social ont aidé de nombreux États à empêcher le coronavirus de se propager de manière plus agressive, l’isolement constant commence à toucher certaines personnes. Dans certains États, de nombreuses personnes ont commencé à se rassembler en grands groupes sans aucun respect pour les lignes directrices en matière de distanciation sociale. Rien qu’à Chicago, le week-end dernier a vu des rapports de fêtes à la maison massives et même d’un mariage en plein air qui a attiré des dizaines d’invités.

Dans une certaine mesure, il faut s’y attendre. Surtout avec le pic du coronavirus dans certaines grandes villes américaines, certaines personnes croient maintenant qu’il est prudent de retourner à l’extérieur et de passer du temps avec des amis. Et bien que cela puisse être légèrement plus sûr qu’il y a quelques semaines, la réalité est qu’une deuxième vague de coronavirus est possible et peut s’avérer plus meurtrière que la première.

Par conséquent, les professionnels de la santé et les chercheurs mettent en garde les citoyens contre la distanciation sociale, même si le nombre de cas de coronavirus semble en baisse dans certaines régions.

À ce stade, les épidémiologistes de l’Institute for Disease Modeling (IDM) à Bellevue, Washington, ont récemment publié un rapport indiquant que si les États commencent à assouplir les mesures préventives contre les coronavirus cette semaine – ce que de nombreux États prévoient de faire – nous pourrions rapidement voir une légère augmentation nombre de cas de coronavirus.

«Bien que nous ayons considérablement réduit la propagation du COVID-19 grâce au maintien à domicile et à la distance, le nombre quotidien de nouveaux cas reste inacceptablement élevé et notre communauté reste vulnérable à un rebond des cas qui pourraient submerger notre système de santé si nous changeons de cap. trop rapidement », a déclaré le Dr Jeff Duchin de Seattle et de la santé publique du comté de King dans un communiqué de presse aujourd’hui.

“La distance physique en évitant les contacts non essentiels avec les autres reste notre arme la plus puissante contre ce virus, et sera probablement nécessaire dans une certaine mesure jusqu’à ce que nous ayons des traitements efficaces et un vaccin”, a ajouté Duchin.

À la lumière de tout cela, les lignes directrices sur l’éloignement social peuvent devoir rester en vigueur pendant un certain temps afin d’empêcher véritablement l’apparition d’une nouvelle vague de cas de coronavirus.

“Pour éviter une résurgence de l’infection et des décès évitables, la distance sociale reste nécessaire pour maintenir le taux de transmission bas jusqu’à ce que des mesures supplémentaires, y compris des tests ou la recherche de contacts, puissent être considérablement étendues”, a déclaré le Dr Mike Famulare de l’IDM.

Un récent rapport de l’IDM ajoute que le maintien des lignes directrices actuelles en matière de distanciation sociale pourrait uniquement entraîner une «lente baisse» des cas de coronavirus. Par conséquent, le rapport note que des directives plus strictes des États peuvent être nécessaires pour «réduire le nombre de cas quotidiens avant que l’assouplissement partiel des politiques de distanciation sociale puisse se produire».

La bonne nouvelle est que de nombreux domaines semblent enfin maîtriser la progression des cas de coronavirus. La mauvaise nouvelle est que si nous reprenons trop tôt nos activités normales, nous pourrions être de retour là où nous avons commencé. Soit dit en passant, le nombre cumulé de cas de coronavirus aux États-Unis a franchi la barre du million plus tôt dans la journée.

