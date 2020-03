La durabilité du Galaxy S20 Ultra testée dans de nouvelles vidéos

Le Samsung Galaxy S20 Ultra offre une fiche technique impressionnante, mais elle a certainement un prix. À 1 400 $, il établit de nouvelles normes pour la tarification traditionnelle des smartphones.

Dépenser autant d’argent pour un smartphone n’est pas une mince affaire, vous vous attendez donc à ce que l’appareil résiste aux événements de la vie quotidienne. Heureusement, cela semble être le cas selon la dernière vidéo JerryRigEverything (vue ci-dessus).

La vidéo montre le Galaxy S20 Ultra soumis à toutes sortes de tortures dans le cadre d’un test de durabilité, à commencer par un test de rayures. Le test voit l’écran du téléphone soumis à des pics basés sur l’échelle de dureté Mohs. Et nous commençons à voir des rayures au niveau six, ce qui est normal pour un téléphone phare traditionnel avec Gorilla Glass 6. Il est également beaucoup mieux que le Galaxy Z Flip, qui a commencé à gratter au niveau deux et pourrait être rayé avec un ongle.

Un réservoir de smartphone?

JerryRigEverything

Un autre aliment de base JerryRigEverything est le test plus léger, car l’hôte a maintenu une flamme à l’écran pendant environ 30 secondes. Mais il a noté que tous les effets néfastes avaient «finalement» disparu.

L’hôte a ensuite gratté la zone située au-dessus du capteur d’empreinte digitale à ultrasons, mais a constaté qu’il était toujours capable de lire les empreintes digitales. Cela est probablement dû au fait que le capteur du téléphone utilise des ondes ultrasonores plutôt que de dépendre du balayage optique (c’est-à-dire de voir le doigt).

Sinon, la durabilité du Galaxy S20 Ultra a également été testée en le pliant, et il a cédé très légèrement. Heureusement, cela n’a pas entraîné de fissures ou d’autres effets néfastes similaires à première vue.

Qu’en est-il des tests de chute?

Ce n’était pas le seul test de durabilité du Galaxy S20 Ultra vu sur YouTube, car PhoneBuff a effectué un test de chute par rapport à l’iPhone 11 Pro Max (h / t: Engadget). La chute des téléphones en premier sur du béton a entraîné un éclatement de l’iPhone, tandis que le S20 Ultra est sorti indemne (bien qu’avec des éraflures sur la bosse de la caméra).

Au cours de la deuxième série de tests de chute, les téléphones ont été abandonnés en premier, avec les deux téléphones éraflés en conséquence. Mais l’iPhone a été déclaré vainqueur en raison de moins de rayures sur son cadre en acier inoxydable par rapport au cadre du Galaxy S20 Ultra.

Enfin, une chute face vers le bas a vu l’écran de l’iPhone se fissurer, la toile d’araignée s’étendant sur l’écran. Pendant ce temps, l’écran de Samsung ne s’est fissuré que sur le bord incurvé gauche. Inutile de dire que le Galaxy S20 Ultra a remporté la victoire ici.

Quoi qu’il en soit, ces deux vidéos peuvent ne pas être représentatives de l’expérience réelle. Mais il est toujours bon de savoir que vous ne devez pas être à 100% doux avec votre téléphone phare de 1400 $.