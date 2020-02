La fabrication d’AirPods et d’AirPods Pro pourrait être affectée par le coronavirus, conduisant à des pénuries d’approvisionnement plus importantes

Apple a travaillé pour accélérer la production des très populaires AirPods et AirPods Pro, et ses efforts pour respecter l’équilibre offre / demande pourraient être menacés en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine.

Selon Nikkei, les principaux fournisseurs d’AirPods d’Apple Luxshare-ICT, Goertek et Inventec ont été fermés depuis le début du nouvel an lunaire et même lorsque les travaux sur les “ AirPods ” reprendront lundi prochain, les composants pourraient être en pénurie car les usines partout en Chine ont été fermé en raison de craintes de virus.

Les fabricants de «AirPods» ont «au plus» deux semaines de matériaux et de composants nécessaires pour l’assemblage de «AirPods», et pour les fournitures fraîches, ils devront attendre que les fabricants de composants en Chine relancent leurs opérations. Dans les conditions actuelles, les taux d’utilisation des produits pourraient atteindre seulement 50% lorsque les travaux sur les «AirPods» reprendraient.

Une personne qui a parlé à Nikkei dit qu’il n’est pas clair si les fournisseurs de pièces en Chine seront en mesure de “reprendre le travail en douceur” pour créer suffisamment de pièces pour l’assemblage. “Nous devons vraiment attendre et voir comment les choses évolueront la semaine prochaine. Si les assembleurs ne peuvent pas obtenir suffisamment de pièces en deux semaines, ce sera un gros problème”, a expliqué la source.

Les restrictions de voyage dans certaines régions de Chine sont susceptibles de créer des pénuries de main-d’œuvre dans les usines, et les entreprises équilibrent le redémarrage de la production tout en craignant qu’un employé ne ramène le virus à l’usine. Foxconn, par exemple, a déjà déclaré que les travailleurs revenant de la province du Henan seront séquestrés pendant deux semaines, tandis que les autres membres du personnel seront isolés pendant une semaine.

Apple visait à produire jusqu’à 45 millions d’unités «AirPods» au premier semestre 2020, mais le stock actuel de «AirPods» est en baisse et est réservé aux magasins Apple. À l’heure actuelle, les ‌AirPods regular ordinaires restent en stock, mais les ‌AirPods Pro‌ sont toujours en rupture de stock, comme ils l’ont été depuis leur lancement.

