La faille «Cable Haunt» laisse des millions de modems vulnérables

Une faille dans les modems câble appelée «Cable Haunt» met des centaines de millions de personnes à risque des pirates.

Cable Haunt

La faille se trouve dans un système Broadcom sur une puce utilisée dans de nombreux modems, dans le logiciel qui exécute l’analyseur de spectre. Un pirate doit être sur votre réseau local pour l’exploiter, mais s’il réussit, il pourrait prendre le contrôle, vous envoyer sur des sites Web malveillants, effectuer une attaque de type intermédiaire ou même changer le micrologiciel du modem.

Mais vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il nécessite un correctif de votre FAI, mais jusqu’à présent, seules quatre entreprises en Scandinavie ont fourni des correctifs.

Vous pouvez voir dans les images ci-dessus quels modems sont affectés. Pour voir si un correctif est disponible, vous devez contacter votre FAI.

