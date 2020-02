La fatigue des abonnements aux applications est réelle et atteint un point de rupture

Source: iMore

Rappelez-vous le bon vieux temps de l’App Store, où les applications et les jeux ne coûtaient que quelques dollars et étaient des achats uniques? Ouais moi aussi. Nous aurions des mises à jour et, éventuellement, de nouvelles versions, même si cela signifiait parfois devoir payer à nouveau (si l’application était reconstruite à partir de zéro). Ouais, ce sont les bons jours, n’est-ce pas?

Malheureusement, cela ne semble plus être un modèle d’entreprise durable, à mon grand dédain. Du point de vue de l’utilisateur, payer une fois pour une application et obtenir des mises à jour gratuites à vie (ou au moins quelques années) est la situation idéale. Mais alors comment les développeurs sont-ils censés gagner leur vie?

Pendant un moment, la tendance est devenue payante une fois, obtenez des mises à jour, puis un an ou deux plus tard, une toute nouvelle version sort et tout le monde doit payer (encore). Les mises à jour étaient nombreuses et fréquentes, mais elles étaient gratuites pour les utilisateurs jusqu’à la prochaine version majeure. Et le cycle se répète. Du point de vue d’un développeur, cela n’était pas non plus viable, car le flux de revenus se tarirait après le lancement et deviendrait un lent filet.

Nous entrons maintenant dans la tendance toujours croissante des abonnements aux applications, ce qui peut être bénéfique pour les développeurs, mais il atteint un point de rupture, même pour moi.

Les coûts s’additionnent

J’adore les applications et les logiciels. En fait, leur existence est littéralement la façon dont je gagne ma vie depuis une décennie. Sans l’iPhone et l’App Store, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui, donc les applications et les logiciels ont eu un impact assez important sur ma vie. Je suis enthousiaste chaque fois que je trouve une nouvelle application ou un nouveau service dont je peux tirer de nombreux avantages, mais ces derniers temps, je me retrouve à la croisée des chemins.

Récemment, Flexibits a sorti Fantastical 3, qui est une refonte majeure de la version précédente, et il est disponible sur Mac et iPhone et iPad en tant qu’application universelle. J’étais excité quand j’en ai entendu parler, car j’utilise Fantastical depuis des années à ce stade, mais mon enthousiasme a diminué une fois que j’ai réalisé (comme beaucoup d’entre vous) qu’il allait adopter un modèle de tarification par abonnement.

Honnêtement, j’étais prêt à lancer mon portefeuille sur Flexibits pour de nouvelles versions sur mes Mac, iPhone et iPad, mais j’ai ensuite vu qu’il s’agissait d’une “mise à jour” de ma version existante. Je n’y pensais pas beaucoup à l’époque, mais une fois que j’ai lancé l’application, j’ai été bombardé de “Quoi de neuf” et d’une liste de fonctionnalités que vous obtenez avec Premium.

Attends quoi?

À contrecœur, j’ai créé un compte Flexibits sur mon Mac, puis il m’a demandé de vérifier mon compte. Mais quand je clique pour vérifier, j’étais juste sur un écran avec l’option de 4,99 $ par mois ou 3,33 $ par mois si payé annuellement. J’ai fermé la page et j’ai essayé de continuer à utiliser Fantastical sur mon Mac. Non, cela ne me laisserait rien faire tant que je n’aurais pas prélevé de frais et saisi mes informations de carte de crédit afin de commencer l’essai gratuit de 14 jours. Soupir.

J’ai choisi l’option 40 $ par an parce que c’était moins cher. J’utilise Fantastical tous les jours pour gérer mes journées de réunion chargées avec l’équipe ici à iMore, ainsi que mes rendez-vous personnels, les questions familiales et d’autres dates importantes dont je dois me souvenir. J’ai donc pensé, deux semaines gratuites pour voir si les fonctionnalités Premium valaient la peine d’être payées, d’accord, je vais essayer. S’il s’avère que je n’ai pas besoin des fonctionnalités premium, je peux continuer à utiliser Fantastical (c’est maintenant un téléchargement gratuit pour tout le monde) avec la plupart des fonctionnalités que j’ai payées avec Fantastical 2. Ugh, mais très bien, je suppose.

Mais en ce moment, je paie également pour Ulysse, Day One, 1Password, Gyroscope, plusieurs services de streaming vidéo, Dropbox, stockage iCloud, Apple Arcade, Nintendo Switch Online, PlayStation Plus et Apple Music. Tout cela ne peut apparaître que comme “quelques dollars par mois”, donc ce n’est pas un gros problème, mais lorsque vous avez autant d’abonnements que moi, les coûts s’additionnent, et cela peut être une partie importante du changement.

Parlons simplement de certaines des applications les plus chères auxquelles j’ai souscrit, à savoir Ulysse, Day One, 1Password et Gyroscope. Ulysse me coûte 30 $ par an, le premier jour est de 35 $ par an, Gyroscope 80 $ de plus par an et 1Password coûte environ 36 $ par an. Ajoutez le prix de 40 $ par an de Fantastical, et c’est 221 $ chaque année (environ 18 $ par mois ou 0,60 $ par jour) pour les applications. Cela ne compte même pas mes services de streaming musical et de streaming vidéo, ni mes plans de stockage cloud.

Écoutez, j’aime autant les applications que la prochaine personne. Jouer avec des applications et des logiciels et écrire à leur sujet est mon travail depuis des années, et j’ai une passion plus forte que la plupart des gens. Mais avoir un abonnement pour utiliser un tas d’applications sur mes appareils iOS et Mac devient juste un peu ridicule.

Quelque chose doit donner

Alors que je m’assois ici et que je réfléchis si je vais continuer ou non avec l’abonnement de Fantastical dans deux semaines, cela m’a fait réaliser que j’ai trop d’abonnements à des applications en cours en ce moment.

Avec de plus en plus d’applications évoluant vers un modèle d’abonnement, j’approche rapidement de la “paille qui brise le dos du chameau”, pour ainsi dire. Dans le sillage du drame Flexibits, je vais évaluer encore plus la valeur que je retire de chaque application et me demander si les fonctionnalités qu’elle offre dans l’abonnement valent la peine de payer tout cet argent chaque année.

Certaines applications peuvent être très précieuses pour moi, comme 1Password, car cela me permet de rester en sécurité en ligne. Mais je sais que certains, comme Gyroscope Pro, ne feront probablement pas la coupe au moment du renouvellement, et je devrai simplement apprendre à gérer la version gratuite ou à trouver une alternative.

Je veux dire, je ne peux gérer que de nombreux abonnements à des applications.

Le sentiment de trahison

Si Fantastical n’était pas une application aussi appréciée qui existe depuis des années avec une base de fans aussi passionnée, et plutôt une toute nouvelle application dont personne n’a entendu parler auparavant, alors je ne pense pas que cela aurait causé une telle controverse avec le passage au modèle d’abonnement. Mais parce qu’il a (ou avait) un public si fidèle, il y a ceux qui s’en tiennent aux Flexibits, quoi qu’il arrive. Mais je peux comprendre ceux qui se sentent un peu … trahis. Il en va de même pour toutes les autres applications populaires qui sont depuis passées à un modèle d’abonnement, comme 1Password et Day One.

J’ai payé pour avoir Fantastical 2 sur mon Mac, iPhone / Apple Watch et iPad, qui coûte environ 70 $ au total (50 $ pour Mac, 15 $ pour iPad et 5 $ pour iPhone / Apple Watch). J’utilise activement tout cela tous les jours depuis des années. Mais une fois que j’ai mis à niveau vers Fantastical 3, on a vite découvert que si la plupart des fonctionnalités de Fantastical 2 pour lesquelles j’avais payé continuaient de fonctionner, certaines ont été retirées et verrouillées derrière le mur payant premium. Les choses de base comme différentes vues (jour, mois, année) ne sont pas accessibles sauf si vous avez Premium, selon certains utilisateurs.

Donc, pour les développeurs, affirmer que toutes les mêmes fonctionnalités que l’utilisateur a payées dans la version 2.x sont toujours disponibles n’est pas entièrement vrai et ressemble à une gifle pour certains.

Et tandis que certains se sentent bien avec le prix de 40 $ par an, un autre problème est le fait qu’il est impossible de partager Fantastical 3 avec des membres de votre famille dans le même ménage. Certains d’entre vous ont mentionné que vous aviez déjà acheté Fantastical 2 et partagé l’application avec d’autres membres de votre famille, ce qui facilite la gestion des horaires, etc.

Mais c’est aussi impossible à faire maintenant avec le Fantastical 3, car vous avez besoin d’un compte Flexibits pour utiliser l’application et tout synchroniser. Donc, pour que deux personnes ou plus utilisent Fantastical dans la maison maintenant, chacun aura besoin de son propre compte Flexibits, ce qui signifie que c’est 40 $ par an et par utilisateur, et cela représente encore plus! Cela signifie 80 $ par an pour deux personnes, 120 $ pour trois, etc. Tout pour une application de calendrier? Cela semble un peu trop.

Les développeurs doivent encore gagner de l’argent

Il y a plusieurs années, alors que l’App Store était encore à ses balbutiements, les développeurs n’avaient aucun moyen de créer des abonnements aux applications, car cela n’était tout simplement pas possible. C’est pourquoi les applications étaient à l’époque un coût unique, puis vous obtenez des mises à niveau pendant un certain temps, puis une nouvelle version sort. Il appartenait au développeur de décider de rendre cette énorme mise à jour gratuite ou de la facturer (ce qui dérangeait également beaucoup de gens), et si c’était le dernier, l’App Store n’autorisait toujours pas la mise à niveau des prix. Les choses étaient (et sont toujours) compliquées.

Regardez, je comprends. Développer des applications, puis les maintenir n’est pas bon marché. Les développeurs doivent être en mesure de gagner de l’argent et d’avoir un flux régulier de revenus afin de gagner leur vie en faisant cela. C’est une entreprise, tout comme la gestion d’un restaurant ou la possession d’un magasin. Il est beaucoup plus facile de maintenir un flux de revenus stable avec un modèle basé sur un abonnement afin de garder les lumières allumées, au lieu de prix initiaux et de mises à jour gratuites pour les prochaines années.

Dans cet esprit, je pense que 40 $ par an est un peu … élevé. Je veux dire, c’est une application de calendrier, après tout. Même pour moi, quelqu’un qui a gagné sa vie en écrivant sur les applications et les logiciels, je pense que c’est une pilule difficile à avaler (et je suis un gros acheteur d’impulsion, comme mon mari peut le confirmer).

Honnêtement, je pense que quelque chose de plus entre 20 $ et 25 $ par an est un peu plus facile à gérer, surtout si vous tombez dans le camp “partager Fantastique avec la famille”. Pour moi, cette fourchette de prix semble un peu plus équitable pour la base de clients, et les développeurs apporteraient toujours un flux constant de revenus.

La paille qui brise le dos du chameau?

Je compte sur Fantastical pour gérer mon horaire de travail chargé et mes rendez-vous, j’ai donc le sentiment que je vais juste le payer, mais ce prix me fait hésiter. Honnêtement, après cela, je vais sérieusement jeter un œil aux abonnements aux applications que j’ai et couper les graisses. Il est triste qu’il semble que les abonnements soient le seul moyen de gagner de l’argent avec les applications ces jours-ci, et j’aimerais que nous puissions revenir à l’ancien temps des coûts initiaux pour les applications et les mises à niveau payantes, car au moins le client avait le choix de mettre à jour ou non cela façon.

Nous sommes en 2020, mais cela ressemble à de la paille qui brise le dos du chameau. Je ressens déjà une fatigue liée aux abonnements avec plusieurs services de streaming de télévision et de musique, et même des services de jeu, et maintenant avoir à “louer” des applications me donne l’impression que je suis temporairement autorisé à utiliser les choses dont j’ai besoin et que je veux dans la vie .

