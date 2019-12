La FCC affirme que l'iPhone n'a pas dépassé les niveaux de radioprotection contre les radiations

Les iPhones d'Apple et les smartphones de Samsung n'ont pas enfreint les règles de la FCC sur les niveaux maximum d'exposition aux radiofréquences, a déclaré la FCC aujourd'hui (via Bloomberg ).

En août, une enquête lancée par The Chicago Tribune a suggéré que certains iPhones d'Apple émettaient un rayonnement radiofréquence qui dépassait les limites de sécurité fédérales.

Les résultats des tests de la FCC pour iPhone et autres smartphones

Le journal a embauché un laboratoire accrédité pour tester plusieurs smartphones, y compris les iPhones d'Apple, conformément aux directives fédérales et a constaté que certains iPhones d'Apple violaient les directives fédérales.

Apple a à l'époque contesté les résultats et déclaré que les tests étaient inexacts "en raison de la configuration du test non conforme aux procédures nécessaires pour évaluer correctement les modèles d'iPhone".

"Tous les modèles d'iPhone‌‌‌, y compris ‌‌‌iPhone‌‌‌ 7, sont entièrement certifiés par la FCC et dans tous les autres pays où ‌‌‌iPhone‌‌‌ est vendu", indique le communiqué. "Après un examen minutieux et une validation ultérieure de tous les modèles d'iPhone testés dans le rapport (Tribune), nous avons confirmé que nous sommes en conformité et respectons toutes les directives et limites d'exposition applicables."

En réponse à l'enquête, la FCC a promis de faire ses propres tests sur les smartphones d'Apple et de Samsung, et les tests de la FCC sont en désaccord avec les conclusions de The Chicago Tribune.

La FCC a testé le ‌iPhone‌ 7, le ‌iPhone‌ X et l'iPhone XS en utilisant des modèles achetés sur le marché libre et ceux fournis par Apple. Aucun test FCC n'a montré les résultats The Chicago Tribune obtenu de ses tests indépendants.

Tous les échantillons de téléphones cellulaires testés par le laboratoire FCC, à la fois des échantillons fournis par le bénéficiaire et achetés par la FCC, ont produit des valeurs SAR moyennes maximales de 1 g inférieures à la limite de 1,6 W / kg spécifiée dans les règles de la FCC. Par conséquent, tous les dispositifs d'échantillonnage testés sont conformes à la population générale d'exposition aux rayonnements RF de la FCC / aux limites non contrôlées pour un DAS spatial moyen maximal de 1,6 W / kg, en moyenne sur 1 gramme de tissu comme spécifié dans 47 CFR Sn. 2.1093 (d) (2), et ces tests n'ont produit aucune preuve de violation des règles de la FCC concernant les niveaux maximum d'exposition aux RF.

Les résultats complets des tests peuvent être consultés dans le document publié aujourd'hui par la FCC. (PDF)

Après The Chicago TribuneLe rapport a été rendu public, le cabinet d'avocats Fegan Scott a lancé sa propre enquête et a déclaré la semaine dernière que son laboratoire avait également constaté que les iPhones dépassaient les limites de sécurité fédérales pour les rayonnements radiofréquences.

Fegan Scott a déposé une plainte contre Apple, affirmant utiliser des "conditions d'utilisation réelles" dans son test, plutôt que des "conditions fixées par les fabricants". La FCC a modélisé ses tests après les tests effectués par The Chicago Tribune, évaluant l'iPhone en utilisant une réplique de tête et de corps remplie de liquide et testant l'absorption RF aux niveaux de puissance de smartphone les plus élevés possibles.

Le cabinet d'avocats n'a pas fourni de détails sur ses méthodes de test et il n'est pas clair si l'affaire progressera maintenant que les recherches et les tests de la FCC ont fonctionné en faveur d'Apple.