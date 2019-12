La FCC détermine que le rayonnement de l'iPhone ne dépasse pas les niveaux de sécurité

En août The Chicago Tribune a ouvert une enquête et affirmé que certains iPhones et téléphones Android émettaient des rayonnements radiofréquences (RF) qui dépassaient les limites de sécurité fédérales. La FCC a conclu (PDF) que ces téléphones restent conformes aux normes de sécurité.

Sécurité RF

The Chicago TribuneLes tests ont été effectués par RF Exposure Lab, LLC à San Marcos, en Californie. Ils ont testé les téléphones d'Apple, Samsung, BLU et Motorola. Les différents modèles du laboratoire FCC, notamment l'iPhone XS, le Samsung Galaxy S9, le Motorola Moto G6 Play et le BLU Vivo 5 Mini.







Les limites d'exposition RF de la FCC sont basées sur le taux d'absorption spécifique (SAR). Il s'agit d'une mesure de la vitesse à laquelle l'énergie est absorbée par le corps humain lorsqu'il est exposé à un champ électromagnétique RF. Le test a utilisé des modèles normalisés d'une tête et d'un corps humains remplis de liquides qui simulent l'absorption RF dans de vrais tissus humains.

Pour être conforme aux règles de la FCC, la valeur SAR doit être inférieure à 1,6 watts par kilogramme en moyenne sur le volume contenant une masse de 1 gramme de tissu pour chaque appareil. Chaque appareil testé sous la figure 1.6. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, l'appareil le plus élevé à 1,350 était l'iPhone XS. Vous pouvez également voir que chaque valeur SAR est bien inférieure à la conclusion Le Chicago Tribune.

Lectures complémentaires:

(Une étude affirme que l'iPhone 7 dépasse la limite de rayonnement)

(267 millions d'identifiants Facebook et de numéros de téléphone exposés)